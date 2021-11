Sportovní komisaři zamítli žádost Mercedesu o přezkum incidentu z Brazílie

Tým musí předložit nové skutečnosti, které sportovní komisaři v době rozhodování neměli k dispozici. V tomto případě se jedná o záběry z onboard kamery na Verstappenově voze, které mimo jiné ukazují jeho práci s volantem. Sportovní komisaři ho v době, kdy incident „zaznamenali“, neměli k dispozici. Incident nakonec ani nevyšetřovali.

Sportovní komisaři žádost Mercedesu zamítli. Podle nich byly záběry z onboard kamery na Verstappenově voze sice opravdu nové, relevantní a v době rozhodování je neměli k dispozici, ale nejsou významné.

Je dobré říct, že rozhodnutí neznamená, že si Verstappen nezasloužil penalizaci. Sportovní komisaři v první fázi rozhodovali jen o tom, zda budou případ znovu otevírat. A to zamítli. Sportovní komisaři uvedli, že rozhodnutí „není potvrzením nebo přezkoumáním rozhodnutí stewardů učiněného během závodu“.

Stewardi se domnívají, že materiály, které měli v té době k dispozici, byly dostatečné pro podporu jejich rozhodnutí incident nevyšetřovat. „Stewardi musí často rozhodovat rychle a na základě omezeného souboru informací. V době rozhodování měli stewardi pocit, že mají dostatek informací k přijetí rozhodnutí, které se následně do značné míry shodovalo s bezprostředními komentáři obou zúčastněných jezdců po závodě.“

„Kdyby měli pocit, že pro přijetí rozhodnutí je klíčový záznam z přední kamery z vozu 33, jednoduše by incident zařadili do vyšetřování, které by proběhlo po závodě – a rozhodnutí by vydali poté, co by byl tento záznam k dispozici. Neviděli důvod, proč by to měli udělat.“

„Takové rozhodnutí jsem očekával,“ řekl Toto Wolff. „Chtěli jsme to vytáhnout a vyvolat diskusi před posledními závody sezóny.“

„Je to správné rozhodnutí, samozřejmě, jiné by otevřelo Pandořinu skříňku,“ řekl Christian Horner.

Mercedes argumentoval Rakouskem 2020

Mercedes argumentoval mimo jiné Rakouskem 2020, kde stewardi dodatečně změnili svůj názor a penalizovali Hamiltona.

Podle stewardů jde ale o něco jiného: „... žádný ze záběrů dostupných a prohlížených v době rozhodnutí neukazoval žlutou vlajku viditelnou pro jezdce (Lewise Hamiltona.) Nicméně nový a dříve nedostupný záznam z 360° kamery, který byl stažen následující den, jasně ukázal, že žlutá vlajka byla z vozu viditelná a jezdec byl penalizován za nezpomalení.“

„V tomto případě záběry naprosto změnily rozhodnutí stewardů, a byly tedy významné. Soutěžící během slyšení požádal, aby v případě, že stewardi nebudou přesvědčeni o významu záběrů, mu byla dána možnost předložit v tomto ohledu své stanovisko. Po úvodní části slyšení mu stewardi tuto možnost poskytli, neboť pro to existoval precedens. Dříve nedostupný záznam byl přehrán a soutěžící rovněž předložil záznam srovnání s předchozím kolem.“