Sportovní komisaři měnili zápis. Masi vysvětlil penalizaci pro Gaslyho

Pierre Gasly se po startu v první zatáčce dotkl Alonsova levého zadního kola. Jezdec AlphaTauri za to dostal penalizaci 5 sekund.

Sportovní komisaři původně uvedli, že Gasly byl „převážně“ na vině, později ve svém rozhodnutí upřesnili, že Gasly je vinen „zcela“.

Na internetu se tak objevily dva rozdílné zápisy. Nejdříve ten, ve kterém byl uveden čas 15:57 (v Turecku je o hodinu více). V něm bylo uvedeno u Gaslyho viny „predominantly“ (převážně). Ve 20:09 se to změnilo na „wholly“ (zcela).

„Gasly způsobil kolizi s Alonsem během 1. kola. Gasly se snažil projet zatáčku č. 1, přičemž Péreze měl na vnitřní straně a Alonsa na vnější. Alonso byl na výjezdu ze zatáčky mírně před Gaslym, když došlo ke kontaktu obou vozů a Alonso se roztočil,“ uvedli v zápise.

Sportovní komisaři určili, že Gasly nese plnou vinu na kolizi, protože nenechal Alonsovi na vnější straně dostatečný prostor.

Penalizaci po závodě okomentoval také ředitel závodu Michael Masi.

„Je třeba také zdůraznit, že sportovní komisaři nepovažují tento incident za nevyhnutelný kontakt dvou vozů v první zatáčce prvního kola, protože Gasly nebyl v okamžiku, kdy se dotkl Alonsova vozu, sevřen mezi dvěma vozy,“ uvedl Masi, kterého cituje Autosport.

Sportovní komisaři se totiž obvykle na incidenty v prvním kole, kdy dochází k nejrůznějším tlačenicím a situace je nepřehledná, dívají trochu méně přísně. To však neznamená, že nemůže padnout trest.

Podle Masiho se o tom diskutovalo před sezónou. „Pokud jezdec nese plnou vinu na incidentu, pak to pravděpodobně povede k penalizaci. A v tomto případě sportovní komisaři rozhodli, že Pierre byl zcela vinen za incident. V důsledku toho byla udělena pětisekundová penalizace.“

Když byl Masi požádán, aby porovnal incident z GP Turecka s nepotrestaným kontaktem mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem v Imole v prvním kole, zdůraznil, že se jedná o odlišné případy.

„Myslím, že když se podíváte na ten s Maxem a Lewisem, je to jeden z těch, které jsou zcela nebo převážně podle našich předpisů. Pro snadnější výklad tomu říkejme, že pokud je někdo zcela na vině v prvním kole, bude to mít za následek trest. Pokud jsou na tango potřeba dva, nebo pokud jsou do toho zapojené více než dvě auta, a je to v prvním kole, pravděpodobně se nic nestane. Ale pokud je to zcela jasné, dvě auta, jedno to udělalo, pak by k penalizaci došlo.“

V případě kontaktu mezi Gaslym a Alonsem se nabízí otázka, zda šlo o dvě auta nebo o tři. Roli totiž hrál Pérez. Pohled sportovních komisařů je v tomto případě odlišný od toho, jak to vnímal Gasly.

„Byla to jedna z věcí, proč to asi na začátku trvalo trochu déle, abychom se na to podívali blíže. Sergio byl samozřejmě uvnitř, ale jakmile to bylo ze všech záběrů a všeho, co bylo k dispozici, zcela jasné, určili, že to bylo na pětisekundovou penalizaci.“