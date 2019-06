Sportovní komisaři mají důkazy, že v tom Vettel nebyl tak nevinně

Sebastian Vettel byl po závodě neoblomný. Říkal, že neudělal nic špatného a že byl bezmocný, protože jeho auto bylo po vyjetí na trávu mimo kontrolu.

Stejně argumentuje také řada bývalých jezdců, kteří se Vettela vesměs zastávají.

Podle britského Autosportu mají stewardi k dispozici záběry, které ukazují něco jiného.

Vettel skutečně vyjel na trávu, což pochopitelně jeho ferrari pořádně rozhodilo. Podle záběrů musel po návratu na trať korigovat přetáčivý moment, což dokazuje ostrý pohyb volantu doprava.

Poté, co dostal přetáčivost pod kontrolu, zatočil volantem doleva, aby sledoval profil okruhu – což naznačuje, že již měl vůz pod kontrolou. Do tohoto okamžiku udělal Vettel vše správně.

O chvíli později však Vettel volant srovnal. Místo toho, aby se držel vlevo, se jeho vůz posunul doprava a odřízl cestu, kterou by se mohl vydat Hamilton, pokud by tam měl prostor.

Právě tento okamžik, ve kterém Vettel vyrovnal svůj volant, měl být klíčem k jednomyslnému rozhodnutí sportovních komisařů.

Kromě zpomalených záběrů měli stewardi k dispozici také záběry z extra CCTV kamery, které nebyly v televizním vysílání. Na těchto záběrech je patrné, že Vettel pohnul hlavou a díval se do zrcátka, aby viděl vůz Hamiltona a to ve chvíli, kdy povoloval svůj volant.

Také onboard záběry ukázaly, že Vettel věděl, kde se Hamilton nachází. Pokud by se Vettel poté, co získal kontrolu nad vozem, držel vlevo a umožnil Hamiltonovi projet, pak by k udělení penalizace nedošlo.

Stewardi měli k dispozici také telemetrická data z Hamiltonova vozu, ze kterých je patrné, že musel brzdit. Vettelovo chování ho tak zásadně ovlivnilo – stewardi přímo v rozhodnutí uvedli, že Hamilton měl co dělat, aby zabránil kolizi.

Určitým precedentem byl incident z loňské Grand Prix Japonska, kde se na trať nebezpečným způsobem vrátil Max Verstappen vedle Kimiho Räikkönena.

Návrat na trať byl tak agresivní, že Verstappen Räikkönena vytlačil z trati. Jezdec Red Bullu za to dostal také pět sekund.

Foto: Getty Images / Charles Coates