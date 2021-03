Sportovní komisaři budou přísněji posuzovat incidenty v prvním kole

Formule 1 byla v posledních letech trochu mírnější při posuzování incidentů na trati a to zejména v úvodu závodu. Heslem bylo „nechat je závodit“ a řada kolizí byla posouzena jako závodní incident.

Pode ředitele závodu Michaela Masiho se to ale nyní změní a to i ve světle Grosjeanovy nehody právě v Bahrajnu, která vyústila v dramatickou nehodu a plameny. Masi situaci diskutoval s jezdci i sportovními řediteli týmů.

„Budeme s nimi i nadále zacházet jinak než s incidenty v kterémkoliv jiném kole závodu,“ řekl Masi pro Motorsport.com. „V prvním kole tedy budeme stále zachovávat liberálnější filozofii. Nicméně ne tak liberální, jako jsme to pravděpodobně dělali vloni. Připomínky jezdců a týmů během minulé sezóny nás přiměly to přehodnotit. Nechtěli, aby to bylo stejné, jako v jiné fázi závodu, ale aby se to trochu změnilo.“

Masi o této záležitosti hovořil na pátečním setkání s jezdci, kde přehrával videa z několika incidentů a to včetně kontaktu mezi Leclercem a Strollem v Rusku (viz video níže).

„Musíte jít případ od případu,“ vysvětlil Masi. „Použili jsme tedy několik příkladů z loňského roku, které by nyní byly penalizovány.“

„Použil jsem ten z Ruska. Je to velmi dobrý příklad něčeho, po čem by nyní zřejmě následovala penalizace. Mluvili jsme o tom s některými jezdci, dokonce i před páteční schůzkou a po ní a neobjevily se žádné pochybnosti. Všichni s tím souhlasí.“

Podle Masiho je občas při strkanicích v prvním kole, kdy vedle sebe jede více aut, těžké určit viníka. Pokud ale budou kolidovat dva vozy a vina bude převážně na straně jednoho z jezdců, budou stewardi méně liberální, než byli vloni.

FIA si chce také posvítit na pohyby při brzdění nebo na pozdní reakci na auto vzadu. Podle Masiho s tím přišli samotní jezdci a to kvůli bezpečnosti.