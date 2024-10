Sportovní komisař Johnny Herbert promluvil o trestu, který v Singapuru dostal Verstappen

Během programu uplynulé Velké ceny Singapuru obdržel Max Verstappen od sportovních komisařů trest v podobě nespecifikované veřejně prospěšné činnosti za to, že během čtvrteční tiskové konference použil vulgární výraz.

Nizozemec konkrétně prohlásil, že byl jeho vůz po změnách nastavení v Baku „v prd***“.

Verstappenovi se potrestání vůbec nelíbilo a dokonce se uchýlil k protestu. Ten spočíval v tom, že zbývající tiskové konference, které FIA pořádá po kvalifikaci a po závodě, víceméně sabotoval a odpovídal jen velmi zkratkovitě (místo toho pak pilot Red Bullu pro novináře pořádal soukromé tiskové brífinky).

K potrestání Verstappena se nyní vyjádřil bývalý pilot F1 Johnny Herbert, jenž byl v Singapuru jedním ze sportovních komisařů.

„Na tiskové konferenci v Singapuru použil Max při povídání o svém voze slovo na písmeno ‚F'. Tiskové konference jsou přitom přenášeny do celého světa,“ řekl Herbert pro CasinoHawks.

„Tisková konference pro něco takového není tím pravým místem. Někteří novináři sice říkají, že se sport snaží udělat z jezdců roboty, ale tak to není. Jen je žádáte, aby nenadávali, což je podle mě správné. Většina jezdců nenadává,“ vysvětlil vítěz tří závodů F1, který pro FIA coby sportovní komisař pracuje pravidelně.

„Poté, co nám byl tento incident postoupen, tak jsme si s Maxem asi 20 či 30 minut otevřeně povídali. Bylo na něm vidět, že je z toho opravdu rozrušený. Když ale odcházel, zdálo se, že ho proces a důvod, proč tam je, obměkčil. Nám jako stevardům nic nevyčítal,“ popsal dále Herbert.

„Jako stewardi máme řadu nástrojů, jak jezdce potrestat. Jsme tu od toho, abychom uplatňovali pravidla a společně rozhodovali. Mohli jsme ho pokutovat, ale měli jsme pocit, že bude prospěšnější přimět ho, aby udělal něco společensky odpovědného. Záleží na Maxovi a FIA, co to bude,“ poznamenal Brit.

„Všechno to potom vybouchlo, protože na další tiskovce dával jen jednoslovné odpovědi. Následně uspořádal vlastní improvizovanou tiskovou konferenci venku v paddocku (totéž pak opakoval i v neděli po závodě, pozn. red.)... Ukázalo to Maxovu vzpurnou povahu. Tuhle jeho stránku mám rád, právě to dělá Maxe Maxem. Vše má ale mít svůj čas a místo. Osobně si myslím, že nadávek je příliš mnoho. Nechci, aby můj pětiletý vnuk poslouchal takové výrazy,“ dodal Herbert s tím, že na rozhodnutí komisařů neměla vliv předchozí výzva prezidenta FIA, který se nechal slyšet, že by jezdci F1 neměli mluvit sprostě do týmového rádia.