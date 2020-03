Sport by měl být fér, formule 1 ale není, říká Grosjean

Grosjean získal ve službách týmu Lotus deset pódiových umístění ve formuli 1 v rozmezí let 2012 až 2015. Nyní však přirovnává šance svého týmu Haas na zisk pódia k situaci, ve které by Roger Federer začal hrát s pingpongovou pálkou.

Francouzský pilot je smířen s variantou, podle které v „královně motorsportu“ nezíská ani jedno vítězství.

„Může se to stát,“ řek Francouz k možnosti, že nikdy nevyhraje žádný závod F1. „Už tak můžu být rád, že jsem byl desetkrát na pódiu. Mohl jsem i vyhrát, ale v minimálně dvou grand prix se pro mě věci nevyvíjely dobře.“

Piloti ze středu pole mají minimum šancí dojet závod na stupních vítězů, což Grosjeana přivádí k otázce, zda – li je vůbec možné považovat formuli 1 za sport.

„Nazýváme formuli 1 sportem, je to ale vůbec sport? Nejsem si jistý. Je to show, sport by ale měl být fér, což formule 1 není,“ cituje rodáka ze Ženevy web racefans.net.

„Řídit monopost formule 1 je fyzicky velmi náročné. Je to tvrdé, je to náročné, od každého to hodně vyžaduje. Zároveň je to ale jako žádat Rogera Federera o to, aby hrál s pálkou pro stolní tenis,“ řekl Grosjean o souboji týmů ze středu pole s týmy ze špičky.

„Nazývali byste sport tenisem, kdyby všichni nemohli hrát se stejnými raketami? Nebo kdyby byl kurt na jedné straně širší než na druhé? To posuďte sami.“

Foto: Getty Images / Charles Coates