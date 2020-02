Sponzorství týmu formule 1 jako forma úplatku? Bývalý majitel Caterhamu popírá zatažení do kauzy Airbusu

Airbus čelí mezinárodnímu vyšetřování. Je obviněn z toho, že uplácel zástupce různých firem, aby se dostal k zakázkám. Výsledkem je zatím přiznání viny a zaplacení asi 3,5 miliard euro. Ve Velké Británii ale celá záležitost ještě neskončila.

Bývalý šéf již neexistujícího týmu Caterham Tony Fernandes vlastní aerolinie AirAsia, které používají výhradně letadla evropského výrobce.

V rozsudku britského soudu, který se objevil před pár dny, se uvádí, že manažéři leteckých společností AirAsia a AirAsia X obdrželi 50 milionů dolarů jako sponzorství sportovního týmu. Vyplaceno mělo být ještě dalších 55 milionů dolarů, ale k tomu už nedošlo.

AirAsia ve svém prohlášení v pondělí uvedla, že „důrazně odmítá a popírá všechna tvrzení o protiprávním jednání“

V době, kdy Caterham závodil ve formuli 1, se na jeho voze objevovala loga Airbusu.

Tony Fernandes a bývalý předseda společnosti AirAsia Datuk Kamarudin bin Meranun vydali svá vlastní prohlášení.

„Společnost Caterham F1, která byla údajně sponzorována společností Airbus, byla v rozhodném čase závodním týmem formule 1, který cestoval po celém světě a propagoval mimo jiné AirAsia, AirAsia X, GE a Airbus.“

„Během celého období jsme byli akcionáři společnosti Caterham, společnost nedosahovala žádného zisku a v roce 2014 byla nakonec zlikvidována za 1 libru. Od začátku do konce to byla brandingová platforma a ne podnik, který by vedl k zisku.“

Foto: Getty Images / Paul Gilham