Spolupráci s Fernandem Alonsem si užívám, říká Lance Stroll

Lance Stroll prožívá první sezonu v roli týmového kolegy Fernanda Alonsa. Kanadský pilot si spolupráci se Španělem pochvaluje.

Také letos má Lance Stroll v týmu Aston Martin, který spoluvlastní jeho otec Lawrence, za kolegu vícenásobného mistra světa.

Rozdíl je však v tom, že tím dotyčným již není Sebastian Vettel, nýbrž Fernando Alonso. Ten sice v létě oslaví již 42. narozeniny, ale i nadále dokazuje, že patří k nejlepším.

Alonsovy schopnosti jsou dokonce na takové úrovni, že si dokáže během závodů najít čas i na to, aby prostřednictvím týmového rádia poradil kolegovi Strollovi nastavení brzd, či pochválil jeho předjížděcí manévr.

I když prvních pět velkých cen probíhající sezony ukázalo, že to Stroll bude mít s Alonsem velmi těžké, co se jejich interního souboje týká, samotný Kanaďan si dosavadní spolupráci s dvojnásobným mistrem světa nemůže vynachválit.

„Rozhodně mě baví pracovat po jeho boku. Je neuvěřitelně talentovaný, znalý, zkušený a hladový po tom, aby ze sebe každý den dostal maximum. Mám k němu obrovský respekt, protože to dělá už dlouho,“ prohlásil Stroll, kterého cituje oficiální web F1.

„V týmu máme dokonalou souhru a s autem se nám jezdí opravdu dobře. Myslím, že máme skvělý vztah a mám pocit, že se oba snažíme z auta dostat víc a víc, a to každý víkend,“ řekl rodák z Montrealu, který se zná s Alonsem od svých 12 let.

Ukončí Stroll čekání na pódium?

Zatímco Alonso se letos na stupních vítězů objevil už čtyřikrát, Stroll na takový výsledek v roce 2023 zatím čeká. Kanaďan naposledy dojel mezi prvními třemi v Bahrajnu v roce 2020, takže není divu, že by toto čekání rád ukončil.

„Je to už dávno. Určitě chci být na stupních vítězů. Budu dál jezdit se svým autem tak rychle, jak jen to půjde, a pokud se to má stát, tak se to stane a bude to skvělé. Moje práce za volantem zůstává stejná,“ dodal 24letý závodník týmu Aston Martin.