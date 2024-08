Spolupráce se Sainzem? Byly momenty, kdy jsem se na něj zlobil, přiznává Leclerc

Coby týmové kolegy u Ferrari čeká Charlese Leclerca a Carlose Sainze ještě deset závodů. Poté se jejich cesty po čtyřech letech rozdělí. Zatímco Monačan zůstane u Ferrari, Sainz se vydá do Williamsu.

Leclerc při této příležitosti promluvil o tom, jak Sainze v roli jeho týmového kolegy během společných let u Ferrari vnímal.

„Myslím, že spolu vycházíme velmi dobře,“ prohlásil Leclerc v podcastu Beyond the Grid.

„Bohužel v dnešním světě je všechno příliš analyzováno a kritizováno... Skutečnost je ale taková, že jsme vždy měli opravdu dobrý vztah,“ sdílel svůj pohled pilot Ferrari.

„A ano, bylo mnoho okamžiků, kdy jsem ho uvnitř helmy nenáviděl, a stejně tak on mě, protože jsme se na danou situaci nedívali stejně, ale po následné diskuzi mezi námi dvěma se vždy všechno ujasnilo,“ nechal se slyšet vítěz letošní GP Monaka.

„Jak jsem řekl, vycházíme velmi dobře. Máme mnoho společných zájmů a zažili jsme spoustu nezapomenutelných okamžiků, které si budu pamatovat navždy.“

Sainz je pro Leclerca po Marcusi Ericssonovi a Sebastianu Vettelovi třetím týmovým kolegou v jeho kariéře v F1 (pokud nebudeme počítat Olivera Bearmana, který po jeho boku odjel jeden závod). Se všemi přitom Leclerc prý vycházel dobře.

„Mám pocit, že jsem měl ve své kariéře štěstí, tedy minimálně ve formuli 1, že jsem vždy jezdil s piloty, kteří byli otevřeni diskusi. Také vždy byli schopni oddělit to, co se děje na trati a mimo ni. To je pro vztahy mimo dráhu velmi důležité,“ dodal na toto téma Leclerc.