Spolupráce s náhradním závodním inženýrem je podle Verstappena zatím dobrá. Po pátku má jasno, kde je třeba se zlepšit

„Zatím to dnes se Simonem bylo opravdu dobré,“ řekl Verstappen oficiálnímu kanálu F1 po tréninku. „Simona znám už dlouho z druhé strany garáže, spolupracujeme i na simulátoru a má spoustu zkušeností, takže to dnes bylo vážně velmi, velmi dobré. Okamžitě se do toho pustil a bylo to fajn.“

Verstappen byl ve druhém tréninku třetí. Na krátkém Red Bull Ringu ztratil na nejrychlejšího Landa Norrise tři desetiny sekundy. Na druhou stranu svůj nejrychlejší čas tréninku zajel až po pár kolech na měkkých pneumatikách.

„Celkově to bylo poměrně přímočaré,“ uvedl Verstappen. „Neměli jsme žádné velké problémy. Jen nám chybí trochu rychlosti a auto má moc nedotáčivosti – při krátkých i dlouhých jízdách. To je něco, čeho se musíme pokusit zbavit.“