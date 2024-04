Společný závodní víkend F1 a MotoGP? Bylo by to epické, myslí si Hamilton

Lewisi Hamiltonovi se zamlouvá myšlenka, že by se jednoho dne uskutečnil speciální závodní víkend, kterého by se společně zúčastnili závodníci z F1 a z MotoGP.

Přibližně před rokem šéf F1 Stefano Domenicali a první muž motocyklového šampionátu MotoGP Carmelo Ezpeleta společně jednali o tom, zda by v budoucnosti nemohly obě disciplíny závodit společně během jednoho speciálního závodního víkendu.

Tyto myšlenky nyní znovu oživly poté, co společnost Liberty Media, která vlastní F1, oznámila, že se chystá převzít i MotoGP.

Je zřejmé, že pokud by se podobná akce měla uskutečnit, nešlo by z organizačního pohledu o snadnou záležitost, jelikož jak týmy F1, tak ty z MotoGP potřebují velký prostor pro své zázemí.

Pokud by se měl vybírat vhodný okruh, nejspíše se by vsadilo na nějakou z tratí, které závody obou seriálu v současnosti pořádají. Takových okruhů je momentálně pět: britský Silverstone, katarský Losail, rakouský Red Bull Ring, texaský Okruh Amerik a španělská Barcelona. Z těchto drah by byl nejspíše nejvíce vhodný Silverstone, který má dva plnohodnotné padoky s velkými boxy.

Z nynějších pilotů F1 patří mezi velké fanoušky MotoGP například Lewis Hamilton, který si navíc před lety na vlastní kůži vyzkoušel motocykl Valentina Rossiho ze světového šampionátu motocyklů.

Brit by se přitom vůbec nebránil tomu, pokud by F1 a MotoGP závodily během jednoho víkendu na stejné trati.

„Moc jsem nad tím nepřemýšlel, ale samozřejmě jsem to četl (že Liberty Media oznámila převzetí MotoGP, pozn. red.). Myslím, že Liberty odvádí s formulí 1 úžasnou práci, hodnota šampionátu očividně stoupá, takže si myslím, že se jim bude dařit i s MotoGP. Společný víkend by byl vzrušující, protože MotoGP miluji. Bylo by epické, kdybychom závody mohli mít o stejném víkendu,“ prohlásil podle Motorsportu Hamilton, který se v souvislosti s tím zasnil a zavtipkoval, že by mohl během tohoto víkendu závodit v F1 i v MotoGP.