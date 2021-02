Splněný sen, říká Pérez po prvním testu s Red Bullem

Sergio Pérez poprvé usedl do vozu Red Bullu a zřejmě i do nejlepšího vozu, který kdy řídil. Konec konců v roce 2019 vyhrál tento vůz tři závody. Pro Péreze to byla příprava na středeční filmovací den s novým vozem RB16 a na předsezónní testy.

„Byl to úžasný den, můj první den s Red Bull Racing,“ řekl Pérez.

„Vidět své jméno na autě je něco mimořádně zvláštního a něco, co je určitě splněným snem.“

„Musím říci, že jsem potěšen pokrokem, kterého jsme dosáhli. Cítím se trochu pohodlněji.“

Pérez připomenul, že sedm let jezdil s jedním týmem, takže není jednoduché nastavit pedály, sedačku a vše potřebné a zvyknout si na nové podmínky a prostředí.

„Tvrdě pracujeme. Rozhodně jsme v tomto ohledu udělali dobré kroky a musím říci, že první den jsem se cítil velmi dobře.“

„Nakonec je to stále vůz formule 1, ale poloha sedadla je jiná, stejně jako volant, přilnavost, tlačítka, postupy, pohonná jednotka, dodávání energie, točivý moment.“

„Věnovali jsme se přípravě, strávili dny v simulátoru, v továrně, s ovládacími prvky, abychom vše zvládli. Musím říci, že jsem velmi potěšen tím, jak můj první den proběhl. Myslím, že příprava, kterou jsme provedli do tohoto testovacího dne, byla dobrá. Tento den s týmem byl velmi užitečný.“