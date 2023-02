Špína a tuk-tuky na trati. Premiéru formule E v Indii provází zmatky

Deset let po poslední Velké ceně Indie formule 1 hostí druhá nejlidnatější země planety první EPrix elektrické formule E. Nezávodí se však na permanentní trati Buddh, nýbrž na městském okruhu v Hajdarábádu. S téměř sedmi miliony obyvatel čtvrté největší indické město se stalo třicátou destinací elektrického šampionátu, nicméně premiérový závodní víkend v jeho ulicích rozhodně neprobíhá bez potíží.

V pátek před polednem našeho času měl na prvním indickém městském okruhu startovat úvodní volný trénink, jeho začátek však musel být od tři čtvrtě hodiny odsunut. Zmatení místní řidiči nerespektovali uzávěru komunikace ani pokyny bezpečností služby a krátce před plánovaným vyvěšením zelené vlajky hromadně pronikli na trať ve snaze dostat se po ní na nedaleký nadjezd.

Závodní okruh tak zaplnily automobily, mopedy a dokonce i slavné místní tuk-tuky, tedy typická tříkolová vozítka. Místní řidiči se dostali do zakázaných prostor mezerou v bariérách za hlavní rovinkou okruhu a následně na něm uvízli, protože cesta k nadjezdu byla odříznuta bezpečnostními bariérami. Následně mělo podle informací webového magazínu The Race dokonce docházet ke střetům s ochrankou a protestům. Než se celá situace vyřešila, musel ředitel závodů formule E Scot Elkins třikrát odložit start úvodní tréninkové session.

Když se vozy konečně vydaly na trať, okamžitě bylo poznat, že se na místě pracovalo doslova do posledních minut, aby se premiérový závodní víkend formule E v Hajdarábádu mohl uskutečnit. Městská trať byla v úvodní session poměrně dost špinavá, ležely na ní hromádky listí, větve a na piloty čekaly i bahnité stopy od těžké techniky. Na snažení pilotů bylo vidět, že není snadné najít na indickém asfaltu grip.

Nakonec došlo v úvodu tréninku k velké nehodě, tu ovšem špína na trati na svědomí neměla. Pascala Wehrleina zradilo jeho Porsche a s pravděpodobně téměř neovladatelným vozem skončil ve zdi. Lídr šampionátu a vítěz obou závodů z Rijádu naštěstí sám opustil kokpit, nicméně kvůli síle nárazu musel na preventivní vyšetření do nemocnice. Porsche už poté žádný z vozů se svojí pohonnou jednotkou během prvního tréninku nepustilo na trať, své časy tak kromě Wehrleinova kolegy Antonia Felixe da Costy nezajeli ani Andrettiho piloti Jake Dennis a André Lotterer.

„Bylo to stoprocentně preventivní opatření. Když vidíte takový incident, po kterém vám pilot hlásí, že s autem se dělo něco zvláštního a vy nevíte, co zatím je, protože z dat to nemůžete vyčíst, tak je pouze logické, že vozy povoláte zpět do boxů a už je tam necháte,“ uvedl pro The Race ředitel závodního oddělení Porsche Florian Modlinger.

Jestli se u Porsche podaří vyřešit záhadné potíže, to odhalíme v sobotu. Čtvrtou EPrix sezony 2023 vysílá živě Eurosport 2 od 10:15.