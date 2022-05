Spekuluje se, že Stroll chce prodat Aston Martin Audi. Automobilka ale spíš pokukuje po Sauberu

Porsche nejspíše vstoupí do projektu s Red Bullem. Automobilka by Red Bullu pomohla s hybridní části pohonné jednotky pro rok 2026, ale objevily se spekulace, že by Porsche mohlo koupit poloviční podíl v týmu a v budoucnu případně tým zcela převzít, pokud by výrobce energetických drinků chtěl F1 opustit.

Zatímco u Porsche tušíme hlavní obrysy, u Audi je zatím mlha nepropustná. Obecně se předpokládá, že Audi chce koupit některý z týmů. Je to poměrně složitý krok už jen z toho důvodu, že menší týmy jezdí s pohonnými jednotkami automobilek a vlastní bude mít Audi až v roce 2026. Je těžké si představit, že by tým Audi do té doby jezdil s pohonnou jednotkou Mercedes či Ferrari.

Známý novinář Joe Saward na svém blogu přinesl zajímavou informaci. „Říká se, že Stroll a jeho investoři nyní aktivně hledají způsoby, jak prodat firmu Audi.“

Současně se ale spekuluje, že Audi má mnohem větší zájem o Sauber, který dnes jezdí ve F1 pod barvou Alfy Romeo. Připomeňme, že o Sauber se nedávno zajímal Michael Andretti, ale jednání nakonec nedopadla dobře.

Převzetí Sauberu by dávalo větší smysl. Nejen, že do Švýcarska je to nejen geograficky blíže, ale Sauber už má zkušenost se spoluprací s německou automobilkou. V letech 2005 až 2009 vlastnila tým automobilka BMW a byla to spolupráce poměrně dost úspěšná. BMW a Audi jsou konkurenti, ale i mezi konkurenty v oboru probíhá personální fluktuace.

Generální ředitel Audi Markus Duesmann byl v té době jedním z inženýrů BMW F1 a loni jmenoval Australana Adama Bakera, dalšího bývalého muže BMW, aby formuloval strategii Audi pro motorsport. Dalším člověkem z BMW je také Mike Krack, který je dnes šéfem Astonu Martin ve F1.

Sauber je na tom v současné době lépe. Aston byl úspěšný v roce 2020, kdy jezdil s „růžovým mercedesem“. O rok později již pod názvem Aston Martin byla situace horší a letos se týmu daří ještě méně.

Tým ale investuje, staví novou továrnu i aerodynamický tunel. V dalších letech tam bude alespoň po technické stránce v dobré kondici.