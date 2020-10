Spekulace sílí: Kdo si rozdělí volné sedačky a uzme někdo už obsazenou?

K oznámení některých přestupů došlo ještě před odloženým startem sezóny. Od té doby je ale klid, který snad jen nedávno narušilo potvrzení Vettela u Astonu Martin – v podstatě dohra předsezónní akce kulový blesk mezi Ferrari, McLarenem a Renaultem.

Na mnoho dalších potvrzení stále čekáme a ústřední roli budou hrát nováčci. Ve hře jich je hned několik. Kromě toho jsou v „koši“ také Sergio Pérez nebo Nico Hülkenberg i setrvání nejzkušenějšího jezdce v historii.

Největší otazníky aktuálně visí nad oběma zákaznickými týmy Ferrari, kde mohou být až 4 volné sedačky.

V posledních hodinách a dnech se objevila řada spekulací. Asi není potřeba mít křišťálovou kouli, abychom věděli, že Mick Schumacher bude v příštím roce ve F1. Je to velmi pravděpodobné. Po delší dobu byl Schumacher spojován s Alfou Romeo, s jejímž vozem měl jezdit v pátek před skupinkami německých fanoušků, ale kvůli špatnému počasí se tento debut musel odložit.

Aktuálně je však Schumacher spojován s Haasem, kde by jeho týmovým kolegou mohl být Nikita Mazepin.

Podle webu RaceFans má být Schumacher pěkným dárečkem pro Haas od Ferrari. Jméno Schumacher přitáhne pozornost i sponzory. Ferrari nyní nedodává Haasu úplně kvalitní produkt, a tak v Maranellu panují obavy, že by mohl Haas vyměnit současného partnera, od kterého nakupuje všechny možné díly, za zlepšujícího se kolegu z Francie.

Nabízí se ovšem otázka, zda chce Haas vsadit vše na úplné nováčky a to zejména před revoluční změnou pravidel – zkušenosti obou s 18palcovými pneumatikami to zřejmě nevyváží.

Podobné obsazení Haasu by bylo špatnou zprávou pro Kevina Magnussena, Romaina Grosjeana ale také pro Sergia Péreze. Mexičan by podle dalších spekulací mohl zamířit do Williamsu. Grove už sice oba jezdce pro příští rok potvrdilo, ale to ve F1 není nepřekonatelné a po změně majitele už vůbec ne.

U Alfy Romeo by nakonec mohlo překvapivě zůstat vše tak, jak je nyní. Případně by Giovinazziho nahradil některý z dalších mladíků Ferrari.

Pokud máte rádi divoké spekulace, tak Pierre Gasly by mohl zamířit k Renaultu, kde by nahradil Estebana Ocona. Na uvolněné místo u Red Bullu by vedle Verstappena přišel Nico Hülkenberg.