Spekulace se potvrdily. Abiteboul míří do WRC, kde povede Hyundai

Bývalý šéf Renaultu má novou práci. Povede korejskou značku ve WRC.

Hyundai hledal nového šéfa od prosince 2021, kdy značku opustil dlouholetý šéf Andrea Adamo.

Abiteboul ale fakticky převezme funkci po krajanovi Julienu Moncetovi, bývalém šéfovi motorářů týmu, který se stal v podstatě šéfem týmu. Moncet během loňské japonské rallye naznačil, že nejspíše skončí. Podle tiskové zprávy ale zůstává ve firmě a ujme se nové funkce „související s budoucí technologií Hyundai Motorsport“.

Cyril Abiteboul v letech 2012 až 2014 vedl tým Caterham a poté se vrátil k Renaultu, kde svou kariéru začínal. U francouzské značky se Abiteboul vypracoval na vedoucího týmu, kterým byl v letech 2017 až 2021, kdy trochu překvapivě skončil v době přeměny Renaultu na Alpine.

Od svého odchodu z Renaultu pracoval Abiteboul v roli poradce pro motorsport u výrobce Mecachrome, který dodává motory pro formuli 2 a formuli 3.

Abiteboul tak má bohaté zkušenosti, ale cestovní vozy a rallye pro něj budou samozřejmě novinkou.

„V motorsportu, stejně jako v ostatních svých aktivitách, buduje značka Hyundai opatrně své vedoucí postavení,“ řekl Abiteboul.

„Jsem nadšený z vyhlídky, že budu jeho součástí a budu řídit programy WRC a Customer Racing, kde tým již prokázal, že je silnou konkurencí. Těším se, až se ponořím do rallyové komunity a budu moci objevovat více o tomto velkolepém sportu.“

„Hyundai mi poskytl plnou podporu, aby byl přechod do této funkce hladký. Nemohu se dočkat, až začnu.“

Nová sezóna začíná

Hyundai vloni nasadil nový hybridní vůz i20 N, ale nebyl to úplně snadný debut. Nakonec však tým dokázal vyhrát několik závodů a v příštím roce se bude určitě snažit dostat na nejvyšší příčky. Sezóna WRC začne už za týden v Monaku.

Hyundai také podle spekulací zvažuje vstup do F1 jako dodavatel pohonných jednotek. Stalo by se tak ale nejdříve od roku 2027. Je velmi nepravděpodobné, že by Abiteboulův příchod s těmito úvahami nějak souvisel.