Spekulace: Piastri by mohl už v Silverstonu nahradit Latifiho

Už tento týden se jede velká cena Kanady. Pro dva jezdce na startovním roštu to bude domácí závod. V případě Nicholase Latifiho by však mohlo jít také o poslední závod ve F1.

RacingNews365.com se odvolává na své zdroje, podle kterých je možné, že v následujícím závodě v Silverstonu bude vedle Alexe Albona závodit Oscar Piastri.

Australan je v rovině spekulací spojován s Williamsem už nějaký ten pátek – dříve se ale mluvilo až o příští sezóně.

Piastri má přímo ukázkový životopis. Vyhrál hned ve svém prvním roce F3 i F2. Současně je také členem juniorského programu Alpine.

U francouzské stáje však v příštím roce nejspíše nebude místo. Ocon má smlouvu, Alonso chce pokračovat. Piastri by měl šanci jen v případě, že by Alonso odešel do jiného týmu – což opakovaně nevyloučil.

Pokud by Piastri debutoval už letos, musel by Alpine najít jiného mladíka pro páteční tréninky – každý tým musí dva tréninky věnovat jezdci, který odjel maximálně dva závody. V této souvislosti se mluví o jezdci F2 Jacku Doohanovi.

Piastri i Doohan testovali nedávno starší vůz Alpine v Kataru.