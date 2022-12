Spekulace o volném spojenectví Fordu a Red Bullu sílí

Red Bull si staví pohonnou jednotku sám. Nevylučuje však, že vezme na palubu partnera. Bude jim americký Ford?

Očekávalo se, že Red Bull bude na vývoji pohonných jednotek spolupracovat s Porsche. Jednání však ztroskotala. Red Bull pokračuje ve vývoji pohonné jednotky sám a chlubí se, že Red Bull Powertrains má vše, co k vývoji pohonných jednotek pro rok 2026 potřebuje. Nevylučuje ale příchod partnera.

Jednou z možností je Honda, ale v poslední době se stále více spekuluje o Fordu. Obě značky už spolupracují ve WRC, kde je Red Bull hlavním sponzorem Fordu.

Pokud by se spolupráce rozšířila také na F1, šlo by zřejmě o volnější partnerství – minimálně ve srovnání s plány Porsche.

Red Bull nechtěl ztratit kontrolu nad týmem. Ford podle Motorsport.com nemá zájem o odkoupení podílu. Na druhou stranu by zřejmě do partnerství nepřinesl žádné technologické benefity. Ford už nemá Cosworth, který se v minulosti staral o jeho sportovní programy a nemá ani zkušenosti s hybridy – zejména ne v oblasti závodění. V tom je rozdíl oproti Porsche, které působilo a bude působit v hlavní třídě ve WEC.

Přestože je Ford významným výrobcem automobilů, spolupráce by probíhala spíše v oblasti marketingu. Americká strana by alespoň z části zaplatila vývoj a výrobu pohonné jednotky a za to dostala prostor na voze.

Marketingově by partnerství pomohlo také Red Bullu na americkém trhu. Kromě toho by mohlo dojít k prohloubení spolupráce i v dalších sériích.