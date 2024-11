Spekulace o plánech Ferrari: dva Leclercové v tréninku a Čou jako rezervní jezdec

Ferrari by mohlo do prvního volného tréninku v Abú Dhabí nasadit oba bratry Leclercovy.

Ferrari bude muset letos ještě dvakrát nasadit mladého jezdce – do jednoho z pátečních tréninku a také do posezónního testu.

V Mexiku jezdil ve voze Charlese Leclerca Oliver Bearman, který ale mezitím odjel svůj třetí závod, takže Ferrari už ho nemůže nasadit do prvního tréninku (aby splnilo podmínku a dalo šanci mladému jezdci) a ani do juniorských testů.

Zatímco do testů patrně nasadí Antonia Fuoca, v prvním tréninku v Abú Dhabí by podle

corriere.it mohl za volant Sainzova ferrari usednout Arthur Leclerc. Na trati by tak byli oba bratři.

Arthur Leclerc je členem akademie Ferrari a s vozem F1 má zkušenosti. Kromě práce na simulátoru se účastní testů pro Pirelli a letos testoval společně s Bearmanem kryty kol pro minimalizováni rozstřiku vody.

Podle italského webu by do Maranella mohl zamířit Čou Kuan-jü. Sauber propustil oba jezdce. Valtteri Bottas s největší pravděpodobností zamíří k Mercedesu, kde se stane rezervním jezdce a Čou Kuan-jü by mohl stejnou funkci zastávat u Ferrari. Maranellu by se posila hodila, protože Bearman přechází k Haasu, u kterého bude závodit na plný úvazek.