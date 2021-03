Spekulace o kontraktu mě nebudou rozptylovat, věří Hamilton

Hamilton se však nekonečné záplavy článků, titulků a novinářských dotazů neobává. Jak sám britský pilot zdůraznil v aktuálním rozhovoru pro Autosport, nebude ve své kariéře čelit podobné situaci poprvé.

Brit věří, že díky svým zkušenostem je na podobný mediální zájem již zvyklý a na jeho výkony na trati by neměl mít žádný vliv.

„Myslím, že v této situaci už jsem byl. Po určitý čas jsem dostával takové otázky. Ale v tomto smyslu žádný tlak necítím,“ řekl pilot „stříbrných šípů“.

„Přirozeně budu mít i nadále velkou víru v sebe sama. Vím, kolik stojí úspěch.“

Hamilton věří, že jeho vztah s Mercedesem je mimořádný. Nejenom díky společně dosaženým úspěchům, ale také kvůli ostatním činnostem. Na příklad díky zapojení německé stáje do Hamiltonova projektu na podporu vyšší diverzity v motorsportu.

„Myslím, že s Mercedesem mám opravdu mimořádný a hluboký vztah. Společně se zdaleka nevěnujeme jen závodění. S mojí nadací společně posouváme věci kupředu,“ věří závodník.

„Jsem si jistý, že během sezony se o tom povedou věčné diskuze. Všichni budou řešit, jestli tady chci pokračovat, jestli je tohle způsob, jak pokračovat v kariéře. Určitě to přijde.“

„Já jsem plně soustředěn na tuto sezonu, pořád miluji to, co dělám. A jsem vlastně šťastný za pozici, ve které se nemusím zavazovat na více let. Vybral jsem si roční kontrakt, abych se následně mohl rozhodnout,“ poodhalil detaily z vyjednávání o smlouvě na letošní rok Lewis Hamilton.