Spekulace o kalendářích pro roky 2022, 2023 a 2024. Hrozí rozbití grand slamu?

Letos přibude Miami, kde se pojede už osmého května. F1 bude muset v nejbližších měsících také najít náhradu za Soči. Podle Auto Motor und Sport jsou na stole 2 až 3 možnosti. První je závod v Kataru, kde by však mohly být problémy s logistikou i vysokými teplotami. Připomeňme, že v Kataru se jelo už vloni.

Druhou možností je přidání dalšího závodu v Singapuru – jely by se tam tak dva závody po sobě. Zřejmě na stejné trati, městský okruh příliš alternativ nenabízí a v opačném směru by se asi také nejelo (i když kdo ví).

Píšeme o třech možnostech. Třetí je spíše divočejší spekulace, podle které by se jelo v Německu. Naši západní sousedé mají bohatou historii v motorsportu, tým i jezdce na startovním roštu, ale problémem jsou peníze. Jednorázový závod by mohla jako promotér realizovat přímo F1. Domenicali chce tento sport v zemi automobilů opět zpopularizovat.

Rok 2023

V roce 2023 vstoupí do F1 Las Vegas. Vrátí se také Katar s velmi dlouhým kontraktem a ve hře je i Čína, kde ale nyní mají stále problémy s covidem a uzávěry měst.

Minimálně jeden závod bude muset z kola ven. Auto Motor und Sport píše o Belgii a Monaku. Nedávno se na tomto seznamu objevovala také Francie.

V paddocku se pomalu začíná prosazovat názor: „Monako nás potřebuje víc než my Monako.“ Přesto by vyřazení nejslavnější grand prix z kalendáře bylo riskantní, tím spíše v kombinaci se Spa. Fanoušci a tradicionalisté by to formuli 1 pravděpodobně neodpustili a obvinili ji z chamtivosti.

Monako za pořádání neplatí a závody jsou obvykle nudné. Přesto je to určitý symbol a součást grand slamu. Monako, Spa, Monza a Silverstone jsou ve F1 od roku 1950.

Rok 2024

V roce 2024 může být kalendář ještě napnutější, protože by se měla vrátit Jižní Afrika. Závodit se bude na okruhu Kyalami.