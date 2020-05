Spekulace na maximu: Sainz bude v nejbližších hodinách potvrzen u Ferrari

Německý Motorsport Total oznámil konec Vettela u Ferrari několik hodin předtím, než to Scuderia oficiálně potvrdila. Nyní stejný web a také Autosport (jde ale o stejnou mediální skupinu) informují, že do Ferrari zamíří Carlos Sainz. Potvrzeno to má být na konci týdne.

Stejnou informaci přinesla také italská Gazzetta dello Sport. Píše se, že by potvrzení mohlo přijít už zítra.

Pokud se informace potvrdí, bude to znamenat, že Vettelův odchod z Ferrari způsobí na trhu s jezdci dominový efekt. Sainz by totiž uvolnil relativně lukrativní sedačku u McLarenu. Nahradit by ho mohl Daniel Ricciardo, což by zase vyvolalo diskuse o tom, kdo půjde do Renaultu. Na obě sedačky může být kandidátem také Sebastian Vettel. Vyloučit však nelze ani návrat Fernanda Alonsa do Renaultu.

Foto: Getty Images / Robert Cianflone