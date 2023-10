Spekulace: Horner údajně usiluje o konec Marka v Red Bullu

Ačkoliv se Red Bullu ve formuli 1 výsledkově daří, v jeho pozadí údajně bují politické boje.

Red Bull v mnoha ohledech prožívá svoji nejúspěšnější sezonu ve formuli 1. Rakouský tým si již s velkým předstihem zajistil oba tituly a už pomalu směřuje svoji pozornost na příští sezonu.

Podle posledních zpráv však vztahy v týmu nejsou na všech frontách ideální.

Brazilský deník Globo ve svém článku, na kterém se podílel i bývalý pilot F1 Luciano Burti, uvedl, že projevují spory i mezi týmovým šéfem Christianem Hornerem a konzultantem Helmutem Markem.

„Horner se už nějakou dobu snaží zbavit Marka, aby měl pod kontrolou kompletní působení skupiny Red Bull ve formuli 1,“ napsal brazilský list.

Horner by navíc údajně rád ukončil spolupráci s Júkim Cunodou, jezdcem týmu AlphaTauri, což by ale znamenalo ztrátu deseti milionů dolarů od Hondy a nejen to.

„Takovému kroku se Marko snažil zabránit, aby se vyhnul budoucím třenicím s dodavatelem motorů,“ píše rovněž Globo, podle kterého je Markova pozice vážně ohrožena.

O budoucnosti 80letého Rakušana by se mělo jednat na schůzce, která by měla být na programu v tomto týdnu.

Vedle Hornera by si měl odchod Marka přát také Oliver Mintzlaff, který od loňské smrti Dietricha Mateschitze (jenž měl naopak k Markovi velmi blízko) dohlíži na sportovní aktivity Red Bullu.