Speciální zbarvení na jeden závod. McLaren není první v poslední době. Barvy měnilo Ferrari a Mercedes

Týmy občas zvolí speciální zbarvení pro předsezónní testy nebo dokonce jen pro filmovací den.

V závodech pak občas vidíme nálepky, které mají něco připomínat. Větší změna zbarvení v průběhu sezóny nebo pro jeden závod není úplně jednoduchá. Omezují ji totiž pravidla. Oba vozy týmu by podle Sportovních pravidel měly mít ve všech závodech sezóny „v podstatě stejné zbarvení“. Otázkou samozřejmě je, co to znamená. Kromě toho FIA může týmu změnu povolit.

McLaren není prvním v poslední době. Podívejte se na další..



Foto: McLaren