Spěchali pomalu. Vítězové a poražení po Grand Prix Monaka 2024

Leclerc neudělal žádnou chybu a dojel si pro vítězství. Ferrari navíc získalo hodně bodů do Poháru konstruktérů a to nejen na McLaren ale i na Red Bull. O tom ještě později...

McLaren šanci nevyužil. Ale je otázkou, zda by by Norris dokázal předjet alespoň Sainze. Verstappenovi se to u Russella nepovedlo.

Oscar Piastri

Už jsme to psali u Leclerca. Piastri byl v kvalifikaci dokonce rychlejší, ale nedokázal poskládat kolo dohromady. V závodě už toho nemohl moc dělat. Po kontaktu se Sainzem měl navíc poškozený vůz. Podle McLarenu to dělalo asi 0,25 s na kolo. Na jiném okruhu by ho to stálo pozice – 0,25 sekundy v 76 kolech je 19 sekund (!). V Monaku to ale neznamená vůbec nic. Leclerc jel pomaleji, takže Piastri na něj neztrácel a Sainzovi to nikterak nepomohlo.

Pro Piastriho je ale i druhé místo úspěch a je to úspěch, který potřeboval. Také on do jisté míry prolomil smůlu, i když ne v Monaku ale spíše v sezóně. Je to pro něj první letošní pódium a celkově třetí. A nebyli bychom až tak překvapeni, pokud by to už letos dotáhl i na stupínek nejvyšší.



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli