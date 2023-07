Špatný výběr týmů? Spíše nedostatek znalostí, odmítá Alonso kritiku

Fernando Alonso před GP Maďarska promluvil o výběru týmů, pro které během své kariéry ve formuli 1 závodil.

Minardi, Renault (později Alpine), McLaren, Ferrari a nyní Aston Martin. Fernando Alonso během své kariéry prošel řadou týmů. Ne každé angažmá mu však vyšlo tak, jak si představoval.

V souvislosti s tím je Alonso některými kritizován za to, že si během své kariéry nevybíral své zaměstnavatele zrovna ideálně a že ho to připravilo o řadu úspěchů.

Samotný Španěl nicméně takový pohled nesdílí.

„Nic bych neměnil a ničeho nelituji. Nikdo nemá křišťálovou kouli, aby věděl, jaká bude výkonnost týmů v následujícím roce. Když jsem odešel od Renaultu (po sezoně 2006, pozn. red.), což bylo první rozhodnutí, nastoupil jsem k McLarenu a v té sezóně jsme bojovali o titul mistra světa, takže z hlediska toho, jak jsme byli konkurenceschopní, to byl dobrý tah," uvedl Alonso na začátku při rekapitulaci své kariéry.

„Později jsem přestoupil k Ferrari a nemyslím si, že by některý z jezdců odmítl nabídku od Ferrari. Z pěti let, co jsem tam byl, jsme bojovali o tři mistrovské tituly. Pak jsem se připojil k týmu McLaren-Honda, což byl projekt, o kterém jsme si všichni mysleli, že bude zajímavý a silný. Nicméně to nevyšlo,“ uznal Španěl.

„Dobře, to se ve sportu může stát. S F1 jsem skončil, protože jsem měl v hlavě příliš mnoho věcí, příliš mnoho výzev, které jsem chtěl vyzkoušet. Bylo to nádherné období v mé kariéře, kdy jsem si vyzkoušel vytrvalostní závody, Dakar a Indy, to vše také s velmi dobrým úspěchem,“ připomněl Alonso svá angažmá mimo F1.

„Za to všechno jsem byl velmi rád. Pak jsem se vrátil do F1 s Alpine, respektive s Renaultem, který jsem vždy považoval za moji rodinu.“

„Pak jsem se vrátil do F1 s tím, co jsem vždycky považoval za svou rodinu v Alpine. A teď přišlo poslední rozhodnutí, které mělo být podle všech tím nejhorším – příchod do Astonu Martin. Nakonec je ale jedním z nejlepších. To jen ukazuje obtížnost výběru týmů a nedostatek znalostí...,“ uzavřel Alonso.