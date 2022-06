Špatný tlak v pneumatikách. Aston Martin popsal kvalifikační pád

„Co to bylo? Je to úplně jiné než dnes ráno, velmi jiné,“ stěžoval si Vettel do týmového rádia. „Neměl jsem žádnou přilnavost. Měl jsem pocit, jako by byla levá zadní část rozbitá.“

Aston Martin se domnívá, že příčinou problému bylo nedostatečné snížení tlaku v pneumatikách, které by kompenzovalo zlepšení podmínek na trati.

„Dnes ráno jsme toho najezdili poměrně hodně a tlak se příliš nezvýšil," vysvětlil šéf týmu Mike Krack, kterého cituje The Race.

„Museli jsme absolvovat hodně kol, aby se tlak dostal nahoru. A mysleli jsme si, že podmínky pro kvalifikaci jsou dost podobné. Ale odpoledne jsme měli na trati 20 aut, která pravděpodobně vysušovala trať nebo ji zrychlovala, mnohem, mnohem rychleji, než jsme předpokládali.“

„Pak nám došel čas. Jste tam a snažíte se z toho vytěžit co nejvíce. Kdyby se nám podařilo dostat do Q2, mohli jsme to včas upravit nebo provést další úpravy. Ale došel nám čas.“

Krack řekl, že Aston Martin snížil tlak, ale zpětně si uvědomil, že „jsme měli udělat další krok“.