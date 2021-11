Špatný start připravil Verstappena o vítězství v brazilském sprintu

Hamilton dominoval páteční kvalifikaci na okruhu Interlagos, když druhého Verstappena porazil o 438 tisícin sekundy. Pilot Mercedesu byl ale následně diskvalifikován kvůli problému se systémem DRS, když se jeho zadní křídlo otevíralo více, než je povoleno.

Z nejvýhodnější pozice tak do sprintu, který rozhoduje o postavení na roštu nedělní velké ceny, vyrážel Verstappen. V jeho neprospěch se ale na startu ukázalo rozhodnutí absolvovat sprint na střední sadě pneumatik, která má sice větší životnost, ale není tak rychlá jako měkká, na které startovali za ním Valtteri Bottas a Carlos Sainz.

Oba se před Verstappena dostali v průběhu prvního kola. Se svým bývalým týmovým kolegou a současným pilotem Ferrari si Verstappen rychle poradil, na Bottase se ale dotáhnout nedokázal a dojel druhý.

„Start samotný nebyl nejlepší. Také jsme ale byli na tvrdší směsi, to rovněž nepomohlo. Myslím, že i teplota trati klesla více, než bychom chtěli. Kromě toho jsem nějakým způsobem přišel o synchronizaci všech převodů, takže můj start nebyl na těch pneumatikách nejlepší,“ řekl Verstappen.

„Když jsem přeřadil na vyšší stupeň, bylo to hrozné. Celkově to nevyšlo. Pak jsem se v prvním kole propadl na třetí místo, myslím ale, že poté byla rychlost dobrá.“

Verstappen přiznal, že pro něj nebylo předjíždění tak jednoduché jako pro Hamiltona, pro závod však zůstává optimistou.

„Rychlost byla celkem dobrá, jakmile se ale přiblížíte, nedokážete předjíždět. Nemůžete tady předjíždět, pneumatiky se velmi rychle přehřejí a vy se zaseknete. Obzvlášť když mají vozy velmi vyrovnanou rychlost, tak toho ve sprintu bez zastávky v boxech příliš neuděláte, takže jsem se jen držel vzadu. Když jste vzadu, vaše pneumatiky jsou ještě více zahřáté, protože se snažíte přiblížit a dostat se do DRS.

„Vypadalo to, že Valtteriho neznepokojovalo, jak jsem byl blízko. Oni (Mercedes) jsou rychlí na rovinkách. Potřebujete opravdu dobře projet poslední zatáčkou, abyste mohli předjet. Dnes to nešlo, zítra to zkusíme znovu.“

Pro Péreze bylo těžké dostat se před Sainze

Sergio Pérez obsadil čtvrté místo, když nenašel recept na Carlose Sainze z Ferrari.

„Dnes bylo obtížné předjet Carlose Sainze. Myslel jsem, že se před něj dostanu celkem snadno, nedokázal jsem ale mít správný výjezd z poslední zatáčky a to ovlivnilo mou schopnost jej předjet,“ řekl Pérez.

„Čekali jsme, že je na startu udržíme za sebou, ale to se nestalo. Hlavní problém dnes byl v tom, že Sainz měl vždy dobrý výjezd z poslední zatáčky, zatímco moje pneumatiky se přehřívaly. Rychlost Ferrari na rovinkách dnes byla celkem silná.“