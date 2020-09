Špatný restart mě připravil o šanci na vítězství, lituje třetí Stroll

K pevnému restartu závodu se pilot týmu Racing Point postavil na druhé místo na roštu vedle Lewise Hamiltona, kterého ale čekala penalizaci 10 sekund stop&go.

Okamžitě po restartu ale Stroll přišel o druhé místo. To jej podle jeho slov připravilo o šanci na vítězství.

„Myslím, že jsem si to tam prohrál sám, když jsem restartoval druhý. Na startu jsem neměl žádnou přilnavost, hodně se mi protočila kola a všichni kolem mě proletěli. Jsem rád, že jsem získal třetí místo. Myslím, že nám dnes vítězství proklouzlo mezi prsty, ale třetí místo je skvělé.“

Stroll tak třetím místem vyrovnal svůj dosud nejlepší výsledek ve formuli 1, když ještě v barvách Williamsu skončil třetí v ázerbájdžánském Baku v roce 2017.

„Už je to pár let, co jsem byl na pódiu. Je fajn vrátit se zpátky. V prvních kolech to byl pěkný souboj s Carlosem (Sainzem Jr.). Předjel jsem ho vnějškem a on mě pak znovu předjel v první zatáčce. Byl to šílený závod. Mám velkou radost z Pierra, myslím, že si to opravdu zaslouží. Měl skvělý restart a po celý závod jel vyrovnaně.“

Bodoval i Pérez

Sergio Pérez zůstal ve stínu Strollova úspěchu. I Mexičan ale na okruhu v Monze bodoval, když dojel desátý.