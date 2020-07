Špatné závody mě nesrazí, říká Bottas a věří v boj o titul

„Myslím, že v každém sportu, a zejména ve formuli 1, která je docela zvláštním sportem, je poměrně snadné pochybovat o sobě, ale v tuto chvíli k tomu nemám důvod,“ řekl Bottas, kerého cituje Crash.net

„Je zřejmé, že v průběhu let získáte ty správné nástroje k nalezení sebevědomí a důvěry v sebe sama a v to, co děláte. Nemám důvod pochybovat o žádné své schopnosti nebo dovednostech.“

„Vím, že Lewis měl silný víkend. Odvedl dobrou práci. Na základě minulého víkendu také vím, co dokážu.“

„Cítím skutečně velké zlepšení v řízení ve srovnání s loňským rokem, proto jsem přesvědčen, že to bude letos dobrá bitva o šampionát.“

„Nenechám jeden víkend, ani několik víkendů, aby mě stáhly dolů. Naučil jsem se to. Soustředím se jen na práci a na zlepšováni.“

Bottas přiznal, že se po závodech, jako byl ten druhý na Red Bull Ringu, snaží ohlédnout zpět a podívat se na to, co se nepovedlo a proč byl závod těžší než pro Hamiltona.

„Když se podívám, odkud jsem startoval a jak závod probíhal, tak mám pocit, že jsme tým a já maximalizovali vše, co šlo, takže jsme jako tým mohli získat první double v tomto roce, v teprve druhém závodě, což je opravdu působivé.“

„Je to privilegium jezdit pro tento tým. Ale samozřejmě nejsem na 100 % šťastný, protože jsem nevyhrál.“