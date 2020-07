Špatná zpráva pro Ferrari: V závodním režimu se trápí

Charles Leclerc (5./4.)

Vstup Ferrari do sezony 2020 nebyl dobrý. V Poháru konstruktérů je páté, na kontě má celkově jen 27 bodů. Leclerc nemá pro fanoušky příliš povzbudivé zprávy ani v Anglii.

„V závodní rychlosti masivně zaostáváme. Alespoň kvalifikační rychlost je trochu lepší, než jsem čekal. Zvolili jsme trochu radikální přístup, co se týče přítlaku. V kvalifikaci by nám to mohlo pomoci, v závodě naopak.

Musíme zanalyzovat sesbíraná data a zjistit, co můžeme pro zítřek změnit. Je třeba přijít celé záhadě na kloub. Možná bude třeba obětovat trochu kvalifikační rychlosti ve prospěch závodu. Vzhledem k nastavení, které jsme zvolili, se auto ovládá těžce a snadno uděláte chybu. Musíme s tím něco udělat.

Pokud se auto bude takto chovat i nadále, bude závod opravdu obtížný,“ přiznává Leclerc.

Sebastian Vettel (20./18.)

Čtyřnásobný světový šampion nemohl být s tréninky spokojen. Ráno ho zastavily problémy s mezichladičem, odpoledne ho pro změnu omezovaly potíže s brzdovým pedálem.

„Byl to den plný omezení. Ve druhém tréninku jsem měl problém s brzdovým pedálem, museli jsme přerušit jízdu a opravit to. Nebylo snadné chytit rytmus. I tak ale máme z čeho se poučit. Uvidíme, jak to bude vypadat zítra.

Povrch tratě bude jiný než dnes, mělo by se ochladit. Takže kdo ví, jak to bude. Doufám, že něco vymyslíme. Přes noc se uklidním a zítra to bude lepší,“ věří Vettel.