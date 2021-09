Špatná domácí grand prix pro AlphaTauri. Cunoda neodstartoval, Gasly hned odstoupil

V kvalifikaci obsadil Gasly šesté místo. Ve sprintu si poškodil přední křídlo a boural. Do závodu odstartoval z boxů, ale krátce poté musel odstoupit.

Cunodovi se kvalifikace nepovedla a po sprintu měl do závodu startovat z 15. místa. Ještě před vyjetím do zahřívacího kola ale musel odstoupit. AlphaTauri tak letos poprvé nebodovala.

„Začátek víkendu jsme měli skvěle rozjetý a předvedli jsme další skvělý výkon v kvalifikaci, ale po sprintové kvalifikaci to bylo velké zklamání,“ řekl Pierre Gasly.

„Po úvodních kolech jsme věděli, že je něco špatně, ale nepodařilo se nám to před závodem opravit. Zatím neznáme přesný problém, ale bohužel jsme museli vůz odstavit. Je to náš domácí závod, takže je těžké tu přijít o obě auta. Víme, že výkon vozu je dobrý, takže musíme tvrdě pracovat a připravit se na další závod.“

„Během jízdy na startovní rošt jsme zjistili mechanický problém s vozem,“ řekl Cunoda. „Snažili jsme se to vyřešit na startovním roštu, ale nešlo to, takže jsme auto vrátili do garáže, abychom se to pokusili vyřešit před závodem. Mechanici odvedli skvělou práci a snažili se to opravit, ale bohužel jsem nemohl odstartovat. Je těžké nezískat další kola a zkušenosti s tímto vozem, ale musíme obrátit list. Nyní se už plně soustředím na Rusko.“

„Dnešní závod bohužel pro oba jezdce skončil dříve, než se rozjel,“ řekl technický šéf týmu Jody Egginton. „Júki při jízdě na startovní rošt nahlásil problém s brzdami, který se, ač se kluci snažili sebevíc, nepodařilo vyřešit, což si vynutilo jeho odstoupení. Poté se objevil systémový problém na Pierrově voze, což znamenalo, že jsme museli odstoupit i s tímto vozem.“