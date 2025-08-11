Španělský král IndyCar! Palou dalším titulem vyrovnal Andrettiho

Do konce letošní sezony zámořské formulové série IndyCar sice ještě zbývají dva závody v Milwaukee a Nashvillu, o šampionovi je už ale rozhodnuto. Další titul do své stále bohatší sbírky získal za oceánem Alex Palou.
Kdo by vůbec pochyboval o tom, že titul šampiona IndyCar letos získá právě španělský pilot ve službách týmu Chip Ganassi Racing? Málokdo, možná vůbec nikdo. Alex Palou letos znovu potvrdil, že je v současné éře neohroženým dominátorem americké formulové scény. K zajištění mistrovského titulu Palouovi stačilo třetí místo z nedělní Grand Prix v Portlandu.
„Je to neuvěřitelné, bláznivé. V tuhle chvíli bych asi nemohl být šťastnější. Prožíváme úžasnou sezonu. Těch uplynulých pět let u týmu Chipa Ganassiho bylo skvělých a já jsem všem týmovým členům strašně vděčný, především samozřejmě Chipovi,“ řekl šťastný Španěl reportérovi televize FOX krátce po dojetí závodu v Portlandu.
Nedělní podnik v Portlandu sice vyhrál Penskeho veterán Will Power, většina pozornosti se však v cíli stočila právě k španělskému závodníkovi. Palou letos významně nakročil k titulu už v první polovině sezony, kterou zcela ovládl. Jen z prvních šesti závodů roku 2025 jich dokázal vyhrát pět! Tím pátým bylo 500 mil Indianapolis. Palou tak letos završil vysněný double všech jezdců IndyCar – získal vítězství ve „staré cihelně“ i titul šampiona.
Palou letos v IndyCar získal třetí titul v řadě a celkově už svůj čtvrtý. Americké sérii kraloval od roku 2021 pokaždé s výjimkou sezony 2022, kdy svůj druhý titul získal nedělní vítěz Power. Jinak je ale Palou v USA k neporažení. Čtvrtým titulem se osmadvacetiletý rodák ze Sant Antoni de Vilamajor v historické tabulce dotáhl na třetí místo, kromě něj jsou čtyřnásobnými šampiony IndyCar také Mario Andretti (1965, 1966, 1969, 1984), Dario Franchitti (2007, 2009, 2010, 2011) a Sebastien Bourdais (2004, 2005, 2006, 2007). Více mistrovských titulů už mají jen šestinásobný šampion Scott Dixon a sedminásobný šampion A. J. Foyt.
Španělskému jezdci však stále nebylo ani třicet let, i Dixona s Foytem tak ještě může překonat. A na Paloua jistě čekají i další úspěchy. Z IndyCar si občas odskočí do vytrvalostních závodů, kde by jistě rád sbíral vítězství v největších závodech na obou stranách Atlantiku. A co formule 1? Už je pozdě? Nejspíš ano, ale v tomhle světě nikdy nelze říct nic se stoprocentní jistotou.