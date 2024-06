Španělsko, nebo Bahrajn? Formule 1 se musí dohodnout, kde budou příští rok předsezónní testy

V roce 2026 přijdou nové pohonné jednotky a vozy, takže testování bude nepochybně více.

V příštím roce se žádné velké změny nechystají, a tak lze očekávat jen jedny třídenní testy. Letos proběhly testy v Bahrajnu, kde pak týmy zůstaly a odjely tam i první závod sezóny. Díky tomu se podařilo ušetřit zejména na nákladech na dopravu.

V příštím roce ale začne sezóna poprvé od roku 2020 v Melbourne. Může za to pohyblivý svátek ramadán, který se posouvá vždy o několik dní zpět, a tak v příštím roce proběhnou závody v Bahrajnu a v Džiddě až po jeho skončení v dubnu.

F1 tak stojí před dilematem. Zavítá příští rok dvakrát do Bahrajnu? Nejdříve na testy a poté znovu na závod? Nebo se vrátí testovat do Španělska, kde se testovalo naposledy v roce 2022?

Španělsko je blízko. Týmy tam dovezou vše kamiony a rychle tam lze dopravit i náhradní díly. Navíc je to pro testy s ohledem na svůj layout ideální okruh. V Bahrajnu jsou ale v únoru vyšší teploty a tedy lepší data ohledně pneumatik.

Testy nejsou oficiální součástí kalendáře, takže je nemusí schvalovat Světová rada motorsportu. Jedná se o dohodu mezi týmy a F1.

Testy v Melbourne jsou nereálné. Je to daleko, takže zásobovaní díly by bylo velmi složité. Albert Park také není permanentním okruhem. Zázemí a celý okruh se každý rok staví a v případě testů by k tomu muselo dojít dříve.

Podle Auto Motor und Sport se v paddocku najdou zastánci návratu testů do Barcelony. Kromě nižších nákladů na dopravu hovoří ve prospěch Barcelony také nižší cestovní náklady (letenky a hotely) pro personál. Odhaduje se, že na jeden tým by bylo možné ušetřit celkem 800 000 eur. Z toho 500 000 je třeba započítat do rozpočtového stropu. Také uhlíková stopa by byla v Barceloně určitě lepší než v Bahrajnu.

Když ale došlo na hlasování, byly pro Barcelonu jen tři týmy – Red Bull, Racing Bulls a Sauber. Zbytek týmů dává přednost Bahrajnu. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo – očekává se na dalším zasedání Komise F1. Datum ale už stanoveno bylo – testy proběhnou od 26. do 28. února.

Podle AMuS už také bylo rozhodnuto, že v roce 2026 budou dva testovací týdny.