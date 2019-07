Španělsko by mohlo zůstat v kalendáři, ale jet se v jiný termín

Situaci Španělska komplikuje mimo jiné to, že tamní vláda už nechce závody dotovat. Do kalendáře se navíc tlačí další destinace. Příští rok přibude Nizozemsko a Vietnam.

Podle Motorsport.com a španělských médií by však smlouva s Barcelonou mohla být prodloužena o jeden rok. Místním by to poskytlo dostatek času najít jiná řešení a dohodnout novou víceletou smlouvu. Roční prodloužení by mohla podpořit finančně také vláda, ale jednání stále probíhají.

Sezóna začne 15. března v Austrálii. Poté budou následovat Bahrajn, Vietnam a Čína. Evropská sezóna měla začít 3. května v Zandvoortu, ale vzkříšení Španělska by tím mohlo zamíchat. Je možné, že Nizozemsko bude o týden posunuto. Případně zůstane 3. května a ve Španělsku by se jelo později v průběhu roku. Místní varují, že v červenci je horko a v září se zase potýkají s velkými dešti, takže květen je pro ně ideální.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek