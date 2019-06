Spalte pravidla a přestavte okruhy, říká Vettel po rozhodnutí stewardů

Ferrari předložilo sedm argumentů. Podle stewardů nebylo pět nových a dva nebyly významné a relevantní. Scuderia mimo jiné argumentovala analýzou Karuna Čandhoka ze Sky Sports.

Podle Ferrari je rozhodnutí špatnou zprávou pro sport. Na dotaz, čí je to vina, reagoval Vettel: „Každý je na vině. Problém je, že na tyto věci doplácíme.“

„Myslím, že to začalo už dávno. Začalo se řešit, zda jste překročil bílou čáru nebo šli příliš daleko za obrubník.“

„Nechte nás dělat, co chceme. Pokud jste nespokojeni s tím, jak závodíme a jak řídíme, tak postavte jiné tratě. Je to tak snadné.“

Podle čtyřnásobného mistra světa připomínají současné okruhy parkoviště.

„Máme parkoviště s čárami a obrubníky. Každopádně je to tak, jak to je. Máme příliš mnoho paragrafů, ale co se změní? Doufám, že ty papíry prostě spálí.“

Ředitel týmu Ferrari Mattia Binotto dodal: „Nechci tohle rozhodnutí příliš komentovat. Jako Ferrari jsme všichni velmi nešťastní a zklamaní.“

„Jsme zklamáni ve Ferrari, ale jsme také zklamáni kvůli našim fanouškům a kvůli našemu sportu. Nemáme v úmyslu se k tomu dále vyjadřovat."

Foto: Getty Images / Charles Coates