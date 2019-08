Spa už nebude nejdelším okruhem v kalendáři. Překoná ho okruh v Saúdské Arábii

Médii se šíří informace, že formule 1 zavítá do Saúdské Arábie, která už vloni hostila závod formule E a za pár měsíců se tam pojede Dakar.

Okruh pro F1 ještě není postavený a vzhledem k megalomanským plánům je spíše nepravděpodobné, že se vše stihne do roku 2021, jak si F1 a místní plánují.

Remarkable how easily @F1 brand values can stretch to consider future #F1 racing in Qiddiya, Saudi Arabia. 👎🏻 pic.twitter.com/iIUlH4VHuw — Freeman (@FreemanLowell01) August 8, 2019

Nová destinace pro F1 zatím nebyla oficiálně potvrzena, ale podle webu RaceFans je až velkou náhodou, že se spekulace o tomto závodě objevily zrovna v době, kdy ředitel Liberty Media bude s investory řešit výsledky společnosti za druhé čtvrtletí.

Nový okruh by měl vyrůst v zábavním areálu Qiddiya, který se nachází v hornaté oblasti asi hodinu cesty od Rijádu. Na přípravě okruhu se má podílet poradenská firma Test and Training International v čele Alexandrem Wurzem.

Are you a motor sports enthusiast with a #NeedForSpeed? Searching for that adrenaline rush? #Qiddiya's Speed Park promises adventure, excitement, fun, and everything in between! #QiddiyaSoMuchMore pic.twitter.com/qXb75fXGvk — Qiddiya - القدية (@qiddiya) July 25, 2019

Délka okruhu má překonat Spa, který je se svými 7 004 metry aktuálně nejdelším okruhem kalendáře formule 1. Fanoušky určitě potěší, že podobně jako Spa, má Qiddiya disponovat výraznými převýšeními.

Na okruhu bude řada zajímavých prvků a to včetně průjezdu osvětleným akváriem.

الحماس سيصل إلى درجات جديدة في مضمار السباقات في #القدية؛ مستعد لخوض التجربة؟ #القدية_أكثر_بكثير pic.twitter.com/PN3EKlN16W — Qiddiya - القدية (@qiddiya) August 1, 2019

F1 se příští rok vrací do Nizozemska a poprvé zavítá do Vietnamu. Naopak závody v Miami nebo Africe jsou v nedohlednu. Formule 1 tak potřebuje destinaci, která je ochotna do rozpočtu přispět větší částkou. V případě závodu v Saúdské Arábii se spekuluje o pětileté smlouvě v hodnotě 50 milionů dolarů ročně.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek