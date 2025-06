Spa hostí největší GT závod světa. Rossi a Magnussen jedou v jedné posádce

Le Mans patří do kalendáře vytrvalostního mistrovství světa WEC a vozy GT3 zde bojují pouze o vítězství v rámci třídy. Na Nürburgringu, kde se jelo před týdnem, jsou speciály GT3 elitní kategorií a jejich posádky bojují o absolutní triumf. Tím největším GT3 závodem planety je však bezpochyby čtyřiadvacetihodinovka ve Spa. V podniku, který je součástí seriálů GT World Challenge Europe a Intercontinental GT Challenge, letos startuje 74 vozů GT3, které jsou do pěti tříd rozděleny pouze na základě jezdeckých složení jednotlivých posádek. Výkonnost vozů napříč polem je vyrovnaná, na nejrychlejší profesionály tak čeká velmi obtížná jízda v provozu.

Prestiži závodu, jehož historie sahá až do roku 1924, odpovídají hvězdná jména ve startovní listině. Největší pozornost je upřena na BMW M4 GT3 EVO #46 startující v nejvyšší třídě PRO. Ve voze továrního týmu WRT se bude střídat devítinásobný motocyklový mistr světa Valentino Rossi s bývalým pilotem F1 Kevinem Magnussenem a s trojnásobným šampionem DTM Reném Rastem.

„Je to fantastický, ale náročný závod na trati, která ve vás vzbuzuje respekt. S nejkvalitnějšími piloty GT vozů a s nejlepšími týmy ve startovním poli je úroveň tohoto podniku neuvěřitelná. Nemohu se dočkat toho, až budeme s parťáky Kevinem a Reném společně bojovat,“ uvedl Rossi před závodním víkendem. Po startu v Le Mans je to pro Itala druhá účast ve čtyřiadvacetihodinovce během tří týdnů. Celkově se Rossi ve Spa představí už počtvrté.

Valentino Rossi s vozem GT3 pravidelně závodí ve WEC, René Rast se stejnou závodní technikou bojuje o svůj čtvrtý titul v DTM. Nejméně zkušeným pilotem speciálů této kategorie je tak Kevin Magnussen. Dán sice ve WEC závodí s BMW, v mistrovství světa však usedá do kokpitu hypervozu M Hybrid V8. Za volantem „gététrojky“ se Magnussen objevil v oficiálním závodě dosud jedinkrát, když před třemi lety absolvoval Gulf 12 Hours na trati Yas Marina. Ve čtyřiadvacetihodinovce ve Spa to bude Dánova ostrá premiéra.

„Je to zábavné a velmi odlišné od toho, na co jsem zvyklý. Mým hlavním cílem je vyrovnat se v tempu těm nejrychlejším klukům v kategorii GT3. Je to pro mě opravdová výzva a musím vystoupit z mé komfortní zóny. Ve Spa jsem sbíral zkušenosti zatím především s monoposty F1, takže se musím stále přizpůsobovat,“ prozradil syn legendárního Jana Magnussena po čtvrtečním tréninku pro web dailysportscar.com.

V kvalifikaci se BMW #46 trojice Rossi, Magnussen, Rast umístilo na 18. místě. Pole position získal Marvin Kirchhöfer pro McLaren 720S GT3 EVO #59 týmu Garage 59. Závod na 24 hodin ve Spa startuje v sobotu v 16:30 a živě ho budete moci sledovat na YouTube kanálu GT World. Odkaz naleznete níže. Zajímavostí je, že celkem sedm pilotů se v červnu účastní všech tří čtyřiadvacetihodinových závodů v Le Mans, na Nürburgringu a ve Spa. Jsou to konkrétně Mattia Drudi (Aston Martin), Augusto Farfus (BMW), Loek Hartog (Porsche), Raffaele Marciello (BMW), Maxime Martin (Mercedes), Luca Stolz (Mercedes) a Kelvin van der Linde (BMW).

Sledujte živě - 24 hodin ve Spa od 16:30 (PP od 15:30)