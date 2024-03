Soustředím se na tento tým, svou rodinu, manželku a na závodění, říká Horner

Jos Verstappen v noci na dnešek vyzval Hornera, aby odstoupil, jinak hrozí, že se tým rozpadne. Na začátku závodního víkendu pak někdo anonymně rozeslal novinářům i vedení F1 a FIA obrázky, které mají zachycovat údajnou komunikaci Hornera, kvůli které byl vyšetřován. Pravost nelze ověřit.

Vývoj posledních dní je důkazem, že existují frakce, které se snaží Hornera dostat pryč z vedení týmu.

Horner říká, že se tím nenechá rozptýlit a soustředí se na závody.

„Nebudu se vyjadřovat k tomu, jaké motivy by k tomu mohl kdokoli mít,“ řekl Horner pro Autosport.

„Soustředím se na tento tým, svou rodinu, manželku a na závodění. Mám podporu neuvěřitelné rodiny, s neuvěřitelnou manželkou a neuvěřitelným týmem a všech uvnitř týmu. Mým cílem je závodit, vyhrávat závody a dělat to nejlepší, co umím.“



Manželka Christiana Hornera a Jos Verstappen.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

„Samozřejmě to nebylo příjemné, ta nechtěná pozornost, ale teď se soustředíme hlavně na auta. Soustředil jsem se na to, co se děje na trati. A výsledek podle mě ukazuje, na co se celý tým soustředí. A jedeme dál.“

Ať už úmyslně nebo ne, Horner v Bahrajnu demonstroval podporu, kterou má. Přijela jeho manželka Geri Halliwell a také většinový akcionář Red Bullu Chalerm Yoovidhya (na úvodní fotografii).

„Jezdci si vedli skvěle. Tým si vedl skvěle. A byl to ten nejlepší možný start pro tým, pro naše partnery, pro naše akcionáře a pro všechny v rámci skupiny,“ řekl Horner o prvním víkendu sezóny.

Horner prohlásil, že si je „absolutně“ jistý, že zůstane šéfem týmu Red Bull, protože podle něj neexistují žádné důvody, proč by měl skončit.

„Proběhl úplný, dlouhý interní proces, který byl dokončen nezávislým KC (King's Counsel, právník). Stížnost, která byla vznesena, byla zamítnuta. Je to za námi. Jdeme dál.“