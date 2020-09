Soustředím se na formuli 1 a jiné alternativy nezvažuji, prohlásil Vettel

Konec čtyřnásobného mistra světa u italské stáje na konci tohoto roku je zatím jedinou jistotou. Další vývoj Vettelovi kariéry je v tuto chvíli zahalen tajemstvím.

Německý pilot před časem potvrdil, že vedl určitá jednání s Renaultem, který ovšem nakonec vsadil na návrat „ztraceného syna“ Fernanda Alonsa.

Nejsilněji je Vettelovo jméno spojováno s Racing Pointem, který před sezonou 2021 projde transformací na Aston Martin. V případě podpisu smlouvy by u týmu, do kterého masivně investuje Lawrence Stroll, pravděpodobně nahradil Sergia Pereze.

Prioritou pro třiatřicetiletého závodníka je taková stáj, u které je vysoká šance na postupný progres. Racing Point by po propojení s Astonem Martin a se zázemím, které ze svých prostředků buduje Stroll, mohl Vettelovi požadavky splňovat.

„Nemám zájem upsat se týmu, který bude v pozici, ze které nebude moci bojovat o něco, co je hodné úsilí,“ rozpovídal se Němec pro motorsport.com.

„Velkou neznámou jsou také pravidla pro rok 2022. Mnoho týmů pochopitelně doufá, že se díky nim leccos změní.“

„Myslím, že budeme muset počkat a teprve potom uvidíme. Dám vám vědět, jakmile budu mít nějaké nové zprávy,“ ujistil Vettel.

I přes nedávné vyjádření do médií ze strany Jamese Glickenhause, který s vlastním týmem už příští rok vstoupí do FIA WEC, Sebastian Vettel podle vlastních slov nyní nezvažuje přechod do jiné série.

„V tuto chvíli se soustředím na formuli 1 a jak už jsem řekl dříve, jiné alternativy nezvažuji.“

Vettelovo jméno se směrem k budoucnosti skloňovalo i se zastáváním určitého manažerského postu v některém z týmů, na tyto úvahy je ale zatím zjevně brzy.

„Nevím, na to v tuto chvíli neumím odpovědět. Závisí to na přesné pozici a na výzvě, jakou by to přinášelo.“

„Mám velkou vášeň a mnoho zkušeností s tímto sportem, takže čas ukáže. Pro tuto chvíli ale sám sebe vidím spíše v kokpitu.“