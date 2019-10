Soupeřům nedá spát motor Ferrari. Situaci zhoršuje i přístup FIA

Na pohonnou jednotku Ferrari si stěžovali soupeři už v loňském roce. Za stížnostmi měli stát bývalí zaměstnanci Scuderie, kteří přešli do Mercedesu –Lorenzo Sassi a James Allison.

Letos je pohonná jednotka Ferrari opět trnem v oku a není divu. Po letní přestávce se forma Ferrari (která většinou ke konci sezóny spíše uvadala) zázračně zvedla. Ferrari vyhrálo po přestávce všechny kvalifikace a nebýt problémů, tak mohlo vyhrát i většinu závodů.

Podle Motorsport.com je náskok Ferrari na některých okruzích až 0,8 s na kolo. Tým měl v první části sezóny problémy v pomalých zatáčkách, ale ty už dokázal z části vyřešit.

Některé týmy posílají FIA přehled konstrukčních aspektů, o nichž se domnívají, že stojí za motorovou výhodou italské stáje.

Realita je taková, že soupeři přesně neví, v čem je zakopaný pes. Mají jen určitá tušení nebo odhady. Existuje například hypotéza, že Ferrari dostává díky intercooleru olej do spalovacího procesu.

FIA krčí rameny

Podle Motorsport.com od FIA nepřichází prakticky žádné konkrétnější odpovědi, což ještě prohlubuje frustraci soupeřů, kteří nevědí, jak dál postupovat.

Existují obavy, že to souvisí se změnami uvnitř FIA po náhlé smrti Charlieho Whitinga. Dříve FIA čile komunikovala a její technické oddělení vysvětlovalo a dodávalo různá doporučení a rozbory.

FIA uvedla, že „i nadále sleduje všechny parametry týkající se shody pohonných jednotek šampionátu F1 s technickými pravidly.“ Současně potvrdila, že neobdrželi žádný protest od žádného konkurenta.

Soupeři by teoreticky mohli jít stejnou cestou, jakou šel v Japonsku Racing Point, který podal protest vůči Renaultu. Tým to měl ale velmi dobře podložené argumenty na 12 stranách. Pokud by soupeři podali protest vůči Ferrari, museli by mít konkrétní argumenty a učinit tak v rámci závodního víkendu. V opačném případě by to pro ně skončilo obří blamáží. Je velmi nepravděpodobné, že k něčemu podobnému dojde.

Přímo Ferrari jakékoliv nekalosti odmítá a současnou situaci si evidentně užívá. Mattia Binotto v Rusku uvedl, že výhoda motoru „není tak velká, jak si někteří lidé myslí“.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek