Soupeři si lámou hlavu nad výkonem motoru Ferrari. Dopisují si s FIA

Ferrari má za sebou dva úspěšné víkendy. V obou vyhrál Charles Leclerc. Zejména v Monze hrály důležitou roli jeho schopnosti a pevné nervy, ale ještě více motor.

Mattia Binotto mluví o tom, že za silný výkon ve Spa a v Monze vděčí Ferrari svému motoru a také nízkému odporu SF90. To je pro Scuderii trochu dvousečná zbraň, protože nízký odpor znamená i nižší přítlak, který pak Ferrari chybí v zatáčkách.

Auto Motor und Sport píše, že soupeři této teorii moc nevěří. Zejména v Monze jezdí týmy s tak malými křídly, že se rozdíly v množství odporu zejména u nejlepších týmů stírají.

Ferrari mělo velmi silný motor už vloni a hodně se spekulovalo, v čem může být tajemství. FIA přijala několik opatření v oblasti baterie a také dále zpřísnila spalování oleje. Ferrari je ale zpět v plné síle. Dokonce ještě silnější.

Do Spa se předpokládalo, že Ferrari dokáže dostat z už tak silného motoru krátkodobě ještě o 40 kW více, což je necelých 55 koní.

Tento extra výkon dokáže Ferrari dostat jen v rychlém kole v kvalifikaci, na začátku závodu nebo po restartu. Z toho Auto Motor und Sport a soupeři odvozují, že Ferrari k získání extra výkonu potřebuje jedno pomalé kolo.

V Monze po nasazení Specifikace 3 se však zdálo, že Ferrari dokáže svůj motor ždímat po celý závod. Lewis Hamilton byl pověšený na Leclercovi po velkou část závodu, mačkal DRS, ale podle inženýrů Mercedesu se k Leclercovi na rovince přiblížil jen o dva metry.

Mercedes očekával, že bude stačit počkat, až se Leclercovi vybije baterie. Ale to se nestalo.

Soupeři i nadále řeší, v čem tkví tajemství Ferrari. Podle Wolffa už Mercedes možná tuší.

„Poslali jsme několik podezření FIA, ale nedostali jsme odpověď,“ prozradil zase Christian Horner.

Existuje několik teorií. Jedna předpokládá, že Ferrari dokáže nějak z baterie dostat 160 místo 120 kW. Pomalé kolo pak potřebuje na dobití baterie.

Další teorie pracuje s možností, že Ferrari nějak využívá při spalování olej, který je používán k chlazení potrubí.

Třetí teorie pracuje s tím, že Ferrari dokáže v pomalém kole nějak dostat palivo za senzor pro měření průtoku a toto palivo následně použije v rychlém kole.

Problém je, že tyto teorie jsou většinou za hranou pravidel a FIA by na to přišla a situaci řešila. To se však zatím nestalo a rudé vozy na rovinkách dál ukazují soupeřům záda.

Foto: Getty Images / Mark Thompson