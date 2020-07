Soupeři se obávají, že Racing Point vyhraje vývojovou ruletu

Racing Point okopíroval loňský mercedes, ale mohl by se smát i při vývoji budoucího vozu.

Formule 1 zavedla žetonový systém, který jsme popsali blíže ve starším článku. Zjednodušeně řečeno existuje seznam asi 40 dílů, které budou do konce roku 2021 zmrazeny. Týmy ale dostaly dva žetony. Mohou tak změnit jeden velký, nebo dva malé komponenty. Racing Point může změnit některé díly bez nutnosti použít žetony.

Jak je to možné? Je to proto, že Racing Point odebírá některé díly (legálně) od Mercedesu, ale jedná se o díly z loňské sezóny. Například Haas, který kupuje od Ferrari vše, co je dle pravidel možné, nakupuje vždy díly, které jsou ve stejném roce také na voze Ferrari. AlphaTauri je kromě Racing Pointu jediný další tým, který používá rok staré díly, ale jen některé.

A v tom je ten vtip. Racing Point může upgradovat některé části vozu na novější verzi (tedy v roce 2021 na verzi, kterou měl Mercedes letos) a nemusí použít žetony. Konkrétně půjde o převodovku a zavěšení.

Z pohledu soupeřů se tím otevírá brána do pekla. Aston Martin okopíruje vůz Mercedesu, dostane silný motor, vylepšenou převodovku, zavěšení a navíc mu zůstanou dva žetony na vývoj. Klidně se tak může stát, že Aston Martin bude příští rok ještě lepší než letos a to letos na tom rozhodně není špatně.

Nadšení nejsou u Ferrari a Renaultu, ale vrásky na čele budou také u dalších šéfů týmů.

„Při pohledu na příští rok je jediným bodem, o kterém stále diskutujeme, že nejsme úplně spokojeni, že existují týmy, které mohou upgradovat celý svůj balíček z roku 2019 na rok 2020,“ řekl Binotto. Podle šéfa Ferrari by to mělo být pro všechny stejné.

„Podporuji Mattiův názor, že systém má bohužel určité nedostatky,“ řekl Marcin Budkowski z Renaultu, který jinak systém podporuje. „Existuje zde mezera, která umožnila několika týmům těžit z tohoto systém. Diskutujeme o tom s FIA a ostatními týmy a doufáme, že se tím budeme zabývat.“