Soupeři na startu téměř zastavili, řekl Verstappen

Pilot Red Bullu startoval do závodu po výměně pohonné jednotky z konce startovního pole. V tlačenici v nájezdu do první zatáčky zezadu narazil do Pérezova vozu a poškodil si přední křídlo.

Po jeho výměně se na trať vrátil s velkou ztrátou. Do cíle nakonec dojel na osmé pozici.

„Ani jsem nebrzdil pozdě, jen jsem jel za ním...“ řekl Verstappen pro Motorsport.com o incidentu v první zatáčce.

„Najednou všichni téměř zastavili. Snažil jsem se jim vyhnout, ale i tak jsem se otřel o zadní Sergiovo kolo a moje přední křídlo bylo poškozeno, takže jsme zajeli do boxů,“ dodal.

„Měli jsme dobrou rychlost. Dostal jsem se před docela dost aut, pak jsem ale zůstal uvězněný za Sergiem. Měli dobrou maximální rychlost, neměl jsem šanci se před ně dostat. Pak jsem měl smůlu při virtuálním safety caru, dva nebo tři vozy mě kvůli tomu předjely při zastávce v boxech. Celý závod bylo štěstí proti nám a nevyšlo to.“

Verstappen také věří, že kdyby startoval vpředu, měl by podobnou rychlost jako Mercedes nebo Ferrari.

„Mohl bych jet s kluky vpředu. Sledoval jsem je na obrazovce a mohl jsem vidět svoje zlepšení. Znal jsem jejich časy na kolo a neztrácel jsem. To je samozřejmě na trati, kde normálně nejste tak konkurenceschopní, velmi slibné.“

Nyní se už ale Verstappen těší na městskou trať v Singapuru, kde Red Bull tradičně patří mezi nejrychlejší.

„Dnes to bylo o tom přežít a zkusit získat pár bodů. To se podařilo, teď se ale opravdu těším, až v Singapuru znovu začnu vpředu. Odbyli jsme si penalizace a snad i naše problémy a nyní se můžeme soustředit jen na výkonnost.“

Albon šestý

Druhý pilot Red Bullu Alexander Albon obsadil na Monze šesté místo.

„Ačkoliv závod neprobíhal podle plánu, stále si z něj odnáším pozitiva. Neměl jsem nejlepší start a musel jsem se znovu probojovat polem. Bohužel jsme neměli rychlost na to, abychom předjížděli na rovinkách, musel jsem tedy své manévry předvádět v zatáčkách. To vyústilo v hodně soubojů bok po boku a v jednu chvíli jsem skončil až mimo trať,“ řekl Albon.

„Párkrát jsem vyjel mimo trať a pak jsem dostal pětisekundovou penalizaci. Moje závodní rychlost se nicméně zlepšuje a cítím, že jsem od Spa udělal krok vpřed.“

