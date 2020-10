Soupeři gratulovali Hamiltonovi k 92. vítězství

„Lewis říká, že stále tlačí, protože chce nastavit laťku velmi vysoko... jo, musím tvrdě pracovat, abych se tam dostal,“ vtipkoval Verstappen.

„Je to úžasné. Co na to říct? Je to prostě neuvěřitelné. Neuvěřitelný úspěch. 92 vítězství a nemyslím si, že tím to končí. Bude to přes 100.“

„Nutí mě jezdit, dokud mi nebude 40 let, nebo tak nějak. Je to dobrá motivace. Ale ne.. myslím to vážně, je to neuvěřitelné.“

„Každý ví, že je velmi rychlý, ale jeho velmi silnou stránkou je také to, že je velmi konzistentní a velmi zřídka udělá chybu. Proto si myslím, že se také rychle dostal k tomuto číslu.“

„Chtěl bych Lewisovi poblahopřát k tomuto úžasnému úspěchu a k tomu, že je součástí historie formule 1,“ řekl Bottas.

„Mnoho lidí si myslelo, že rekord není nikdy možné překonat, ale to je samo o sobě chyba a jsem si jistý, že Lewis vždy věřil, že je to možné. Klobouk dolů. Velký respekt.“

„Myslím, že si zaslouží každé vítězství, které získal,“ řekl Sebastian Vettel.

„To číslo mluví samo za sebe a jsem si jistý, že dosáhne stovky. Před závodem jsem mu poslal SMS, aby získal 92., a on to udělal. Jsem si jistý, že jich získá ještě více. Nemohu ho dostatečně pochválit.“