Soupeři favorizují v Mexiku Ferrari. Vettel je opatrnější

„Nevím. Lidé na této trati vidí jen rovinky, na kterých jsme byli v posledních závodech dobří, ale je tady docela dost zatáček. Kromě toho aerodynamická efektivita tady není tak důležitá, takže nemůžeme využít tuto výhodu našeho vozu v náš prospěch.“

„Uvidíme, jak se nám podaří zvládnout části okruhu se zatáčkami. Některé z těchto typů zatáček byly naši slabinou. Ale uvidíme.“

„Cítím se sebevědomý. Myslím, že máme dobrý balíček. Jsou tu části tratě, které by měly být v náš prospěch, další části, kde by to mohlo být o něco obtížnější, ale uvidíme, jak to vyjde. Počasí by mohlo být o víkendu trochu obtížné, takže uvidíme, co se stane.“

V kvalifikaci jsou neporazitelní, tvrdí Verstappen

Podle Maxe Verstappena bude Ferrari obtížné porazit zejména v kvalifikaci.

„Na naší stráně se snažíme, abychom se pokusili získat více energie, ale deficit je opravdu velký. Když se podíváme na Mercedes a Renault, vypadáme silně. Neztrácíme tolik.“

„Mercedes jede vždy s větším přítlakem než my, ale jo, jsme k nim blízko. Už to je dobrý úspěch, ale musíme se snažit dál.“

Vloni získali jezdci Red Bullu první řadu. Letos to ale bude podle Verstappena obtížnější a to právě díky síle Ferrari na rovinkách. Současně ale připouští, že pořádně neví, co od víkendu očekávat. „Ze strany Hondy letos nevíme, jak budou konkurenceschopní.“

„Ferrari je na rovinách super rychlé, takže je těžké v zatáčkách získat ten čas zpět a to zejména v kvalifikaci.“

„V závodě není rozdíl ve výkonu tak velký. Stále existuje, ale ne tak velký, takže možná v závodě budeme mít ještě několik šancí.“

Foto: Getty Images / Clive Mason