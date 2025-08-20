Soupeření o titul v F1 je podobný tomu, co jsem zažil v juniorských sérií, srovnává Piastri

Oscar Piastri letos poprvé bojuje o titul ve formuli 1. Využívá při tom bohaté zkušenosti, které nasbíral v juniorských sériích.
Pokud bychom měli ze současného roštu vybrat jezdce, který měl prvotřídní juniorskou kariéru, mnozí by vedle Charlese Leclerca či George Russella zvolili také Oscara Piastriho.
Australan totiž před vstupem do F1 ovládl tehdejší Eurocup formule Renault a následně slavil podobný úspěchy také ve formuli 3 a ve formuli 2.
Ve formuli 3 přitom vyrovnanou bitvu o titul svedl mj. i se svým tehdejším týmovým kolegou z Premy Loganem Saergantem, který až do loňska také působil v F1.
A právě tyto zkušenosti z juniorských let nyní Piastri využívá, když o mistrovskou korunu bojuje i ve formuli 1.
„V mnoha ohledech mi to připadá podobné, jako v případě šampionátů, ve kterých jsem bojoval v minulosti,“ uvedl pilot McLarenu, jehož slova cituje Autosport.
„Myslím, že pro mě je velký rozdíl v tom, že je to poprvé, co opravdu tvrdě bojuji o titul se svým týmovým kolegou. V F3 jsem sice o titul bojoval proti Loganu Sargeantovi, ale bylo tam mnohem méně vedlejších faktorů. Nejsou tam zastávky v boxech, není tam strategie, je to čistě jen o tom vyjet na trať, porazit soupeře a dojet před ním,“ srovnal Piastri.
„Ve formuli 1 je spousta různých věcí, které mohou ovlivnit výsledek, takže je ta dynamika v mnoha ohledech odlišná...Dává to velký důraz na určité věci: být vpředu před zastávkami v boxech, někdy v určitých momentech riskovat, jindy zase ne... V tom je potřeba k tomu přistoupit jinak, ale nakonec mi ta situace, ve které jsem – tedy snažit se zajistit si titul – hodně povědomá,“ popsal dále rodák z Melbourne.
„Vím, že věci, které mi fungovaly v minulosti, nebyly v každém šampionátu stejné. To je pro mě vlastně zásadní: neexistuje jen jeden způsob, jak závodit,“ dodal na toto téma aktuální lídr F1.