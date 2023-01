Souhlas od FIA nestačí, potřebujete zelenou i od nás, říká F1 k plánům Andrettiho

Krátce poté, co tým Andretti a Cadillac oznámily, že mají v plánu vstoupit do F1, vydal šampionát oznámení, které nelze označit za úplně vřelé.

Když včera tým Michaela Andrettiho a automobilka Cadillac, kterou vlastní General Motors (GM), vypustily do světa zprávu, že mají společně v úmyslu usilovat o vstup do královny motorsportu, nenechala na sebe reakce samotné F1 dlouho čekat.

Kdo by však čekal vřelé přivítání této iniciativy, ten by se mýlil.

„V současné době je o F1 velký zájem a pokračuje řada diskuzí, které nejsou tak viditelné jako jiné,“ uvedl mluvčí F1.

„Všichni chceme zajistit, aby šampionát zůstal důvěryhodný a stabilní, takže jakákoli žádost nového účastníka bude posouzena všemi zúčastněnými stranami. Všechny žádosti o vstup nového účastníka do šampionátu vyžadují souhlas F1 i FIA.“

Jedenáctý tým by s otevřenou náručí nepřívitaly některé týmy, jelikož by rozšíření startovního pole znamenalo, že by se příjmy z komerčních práv F1 dělily mezi více účastníků.

Na druhou stranue je zřejmé, že souhlas od FIA již nepředstavuje pro projekt Andrettiho s podporou GM velkou překážku, vzhledem k tomu, že prezident FIA Muhammad bin Sulajim začátkem tohoto týdne informoval o tom, že chce hájit proces k přijetí nových týmů do F1.

Andretti si věří

Vědom si je toho i Michael Andretti, který je i díky přístupu šéfa FIA optimističtější.

„Koneckonců jde o závodní sérii FIA,“ citoval Andrettiho britský Autosport.

„Prezident tím ukázal, že by byl velmi rád, kdyby měl na roštu jedenáctý tým – minimálně. Je to závodník a chápe, jak je to pro seriál jako takový důležité.“ uvedl Andretti, který je zcela přesvědčen o tom, že jeho organizace má na to, aby si dokázala zajistit místo ve formuli 1.

„Věřím tomu na 1000 %. Řekl bych, že jsme splnili všechny podmínky k tomu, abychom mohli vstoupit do F1. Mám pocit, že jsme rozhodně před našimi konkurenty, abychom se tam dostali. Takže ano, jsem si velmi jistý, že se brzy objevíme na startovním roštu.“