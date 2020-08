Soucítím se všemi tifosi a zaměstnanci Ferrari, říká Wolff. Podle něj mohou za situaci konkrétní lidé

„Ferrari je ikonická značka a měli by závodit úplně vpředu,“ řekl Wolff, kterého cituje RaceFans. „Není to dobré pro formuli 1, není to dobré pro konkurenci vpředu.“

Ferrari vloni ve Spa vyhrálo. Meziročně ale jako jediné zpomalilo a to téměř o půl sekundy. Může za to horší výkon pohonné jednotky, ale určitě to není jediný důvod.

Pokud se však vrátíme k pohonné jednotce, spekuluje se, že ji FIA začala vloni prověřovat právě na základě informací od bývalých zaměstnanců Ferrari, kteří přešli k Mercedesu.

„Soucítím se všemi tifosi a zaměstnanci Ferrari kvůli tomuto nedostatku výkonu.“

„V konečném důsledku je třeba zpochybnit priority, které byly stanoveny v poslední době a ze kterých pramení nedostatek výkonu. Ale celkově si nikdo z fanoušků a Ferrari takový výsledek nezaslouží. Za situací týmu jsou rozhodnutí konkrétních jednotlivců ve Ferrari.“

Wolff neobjasnil, jaká rozhodnutí a priority myslí. „Je špatné mluvit o prioritách Ferrari, protože by to do celé věci vtáhlo Ferrari a všechny ve Ferrari. Možná jde o rozhodnutí učiněná v týmu, od určitých členů týmu.“