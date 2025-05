Současnou situaci Ferrari nemohu akceptovat, tvrdí Leclerc

Zatímco vloni Ferrari až do posledních metrů finální velké ceny sezony bojovalo o zisk Poháru konstruktérů, letos jsou na tom Italové o poznání hůře.

V prvních sedmi závodech totiž italská stáj vybojovala jediné pódium, a v pořadí týmů jí patří až čtvrtá pozice s velkým odstupem za vedoucím McLarenem.

Frustrace je cítit i ze slov Charlese Leclerca, který v Imole dojel šestý poté, co startoval z jedenácté pozice.

„Před závodem jsem říkal, že to bude jeden z těch závodů, kdy musíte závodit srdcem a trochu vystrčit lokty,“ uvedl Leclerc pro Sky Sports F1.

„Vím, že když je to takhle, jdete hodně na limit, někdy i trochu přes. Startovat z jedenácté příčky je něčím, co nemohu jako jezdec přijmout,“ pokračoval dále monacký závodník, který v Imole svedl i několik soubojů, po nichž se jeho soupeři ocitli mimo trať.

Zatímco v případě Pierra Gaslyho se agresivita Leclercovi vyplatila, po souboji s Alexanderem Albonem ke konci závodu musel jezdci Williamsu nakonec přenechat pozici, jinak mu hrozila penalizace (což později potvrdili i sportovní komisaři).

„Riskoval jsem. Nemyslím si, že bych v případě Pierra Gaslyho překročil limit. Byl to prostě závodní incident. S Alexem to bylo určitě hodně na limitu. Myslím, že jsem byl na hranici pravidel. Musím se na to ještě podívat, ale nelituji ničeho, co jsem udělal,“ dodal krátce po závodě v Itálii Leclerc.